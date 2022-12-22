Акции дня: бумаги ВТБ в лидерах торгов после новостей о сделке

Акции банка ВТБ торговались лучше рынка по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 22 декабря. За день бумаги выросли на +3,39% до 0,016925 рублей за штуку.

Трейдеры ускорили покупку бумаг после новостей о том, что ВТБ купит 100% акций банка «Открытие» до конца 2022 года за 340 млрд рублей. Соответствующее соглашение Центробанк заключил с ВТБ. «Для ВТБ тут очевиден экономический эффект от присоединения: усиление присутствия на ключевых рынках, а также экономия на масштабе. Даже объединение сети с устранением дублирующих подразделений может дать заметное снижение совокупных издержек», - приводит ТАСС комментарий руководителя направления банковских рейтингов НКР Михаила Доронкина.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,32% до 2122,91 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,16% до 969,7 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:23 мск составила 81,02 долларов за баррель (-1,44%). Российская валюта укреплялась – 68,95 рублей за доллар.