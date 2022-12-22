Атака на «Северные потоки»: получение «Газпромом» страховки может инициировать геополитическую разрядку

Посольство России в США опубликовало комментарий в связи с расследованием издания Washington Post теракта на международных газовых магистралях «Северного потока». Российские дипломаты, в частности, заявили, что журналисты, в отличие от американских и европейских властей, пытаются докопаться до истины в произошедшей в Балтийском море беспрецедентной атаке на трубопроводную инфраструктуру.

«Не можем не приветствовать такое стремление», — подчеркивается в официальном комментарии посольства.

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Никаких доказательств «российского следа» не найдено

Газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что доказательств причастности России к диверсии на газопроводах по итогам нескольких месяцев расследования, нет. При этом ряд чиновников, опрошенных изданием, выразили сожаление, что многие лидеры государств обвинили в совершении диверсии Россию и не приняли во внимание то, что атаки могли совершить как другие страны, так и экстремистские группировки.



«На данный момент нет никаких доказательств того, что Россия стояла за саботажем», — заявил изданию один европейский чиновник. При этом, как указывается в публикации The Washington Post, этот вывод совпал с выводами 23-х чиновников, дипломатов и сотрудников спецслужб из девяти стран, с которыми журналисты имели неформальные беседы.



«Все, что нужно — так это задаться простыми вопросами. Кому был выгоден розыгрыш “российской карты” для геополитического и энергетического ослабления Европы? Кто конечный бенефициар выведения из строя трубопроводов и продажи альтернативных энергоресурсов? Для кого отечественный дешевый и доступный природный газ был словно “бельмо на глазу”? Ответ очевиден», — констатировали по этому поводу российские дипломаты.

Там также обратили внимание на то, что должностные лица, участвовавшие в журналистском расследовании, пожелали остаться неназванными. «Это неудивительно, с учетом того, что попытки отступиться от махровой русофобии и трезво оценить вызовы для собственной энергобезопасности в рядах коллективного Запада автоматически квалифицируются как игра “на стороне Кремля”», — подчеркнули в посольстве.

Результат изысканий репортеров не слишком удобен для любителей при удобном случае демонизировать Россию. После трех месяцев сбора данных, к разочарованию наших недоброжелателей, никаких доказательств пресловутого «российского следа» не найдено. На этом фоне тотальное безмолвие американской администрации весьма красноречиво. При этом, констатировали дипломаты, «наша страна не позволит “замести под ковер” неудобную правду о произошедшем на “Северных потоках” и будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием».

Вокруг инцидента с «Северным потоком» много слухов и спекуляций, но очень мало фактов, отметил в комментарии «Эксперту» руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Российская позиция выглядит наиболее логичной: нам нет смысла заниматься уничтожением собственной инфраструктуры, которая приносит стране отличные доходы.

В то же время объективно заинтересованными в такой ситуации могут быть США. Ведь их цели — ослабить Россию, ограничив наши газовые доходы, еще больше отдалить РФ от ЕС, обеспечить длительный и объемный спрос на собственный СПГ и радикализировать риторику с критикой нашего политического курса.

Способствовать США в создании такой конфигурации могли бы страны Северной Европы, не зависящие от российского газа — Великобритания и скандинавы, считает политолог. Российская версия произошедшего, уверен он, дает логичное объяснение для такой их позиции. В то же время замалчивание происшедшего выглядит подозрительным и нетипичным.

Расследования подобных инцидентов могут занимать длительное время, но всегда рано или поздно приводят к результату, заявил в свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. К сожалению, говорит он, в текущей ситуации ответ на вопрос «кто виноват» вряд ли упростит задачу разрешения конфликта между Россией и европейскими странами. Новости о расследовании не должны сказываться на стоимости газа, поскольку о восстановлении поставок по «потокам» сейчас диалога не идет, указал он «Эксперту».

Период ожидания и молчания пора завершать

И все же, как предположил ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, «Северные потоки» пока рано списывать «в утиль». Хотя перспектива их восстановления и возвращения к работе почти нулевая. С самого начала данные проекты были призваны снизить политические риски транзита и снизить издержки. Казалось бы, что рациональность в сфере экономики должна экстраполироваться на политику. Однако германское государство, оказалось в итоге геополитическим лилипутом.

Более того, события с «Северными потоками» говорят о том, что Евросоюз также не является сколь-нибудь важным геополитическим субъектом, отметил Андрей Кочетков в беседе с корреспондентом «Эксперта» Публикация в The Washington Post, говорящая об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам на трубопроводах, является ещё одним свидетельством беспомощности Европы в геополитических процессах. Впрочем, для России такое положение вещей открывает, если не возможности, то варианты для получения компенсаций.

Проекты «Северных потоков» были застрахованы на международном уровне. Соответственно, «Газпром» может претендовать на погашение своих издержек. Отсутствие доказательств причастности РФ к саботажу переводит происшествие в плоскость финансовых разбирательств иностранных экономических субъектов, подчеркнул Андрей Кочетков.

Суммы компенсаций, вероятно, будут весьма солидные, что приведёт к столкновению частных и государственных интересов в расследовании. Отказ от выплат по страховым обязательствам может быть одним из вариантов, но это путь к разрушению рынка страховых услуг. Соответственно, у «Газпрома» может не быть перспектив восстановления газопровода, но перспективы получения страховых выплат весьма высокие, отметил эксперт.

Иные последствия угрожают клиентам российского газового экспорта. Конечно, «Северные потоки» можно заместить, если вновь включить поставки через газопровод «Ямал-Европа» и расширить транзит через ГТС Украины. Однако это возвращение к прежним политическим рискам с добавлением свежих технических проблем. Вместо стабильного и относительно дешёвого экспорта потребители в Европе продолжат оплачивать чужие геополитические амбиции и крайне дорогие поставки СПГ. В экономике каждая копейка имеет свой вес, заметил Андрей Кочетков.

Он добавил, что «Северные потоки» позволяли планировать экономическое развитие на многие годы вперёд. Их разрушение означает лишь потерю одного из главных экономических преимуществ Европы. Текущую зиму европейцы переживут с трудностями, но без фатальных проблем. Однако в следующем году уже не будет поставок «Газпрома» в первом полугодии, а значит, вновь возникнет конкуренция за доступные объёмы СПГ. В ближайшие годы цены на газ вряд ли будут низкими, что продолжит стимулировать бегство промышленного бизнеса.

Политическая ситуация неизбежно нормализуется через какое-то время, Европа не перестанет потреблять энергию. Соответственно, уверен аналитик, российский газ и нефть вновь окажутся востребоваными. Однако будет большой глупостью вновь строить транспортные магистрали за свой счёт, дабы обеспечить европейскую экономику конкурентными преимуществами. Если же европейский рынок окончательно превратится в рынок СПГ, то строительство новых газопроводов может не потребоваться. Достаточно будет нарастить собственные российские возможности в этой сфере. В конце концов, никто не может препятствовать желанию потребителей платить по завышенным ценам.

Если же говорить о дне сегодняшнем, то публикации в западной прессе об отсутствии доказательств причастности РФ к саботажу ключевой европейской инфраструктуры — это хороший повод инициировать судебное разбирательство и получить компенсацию со стороны страховых компаний. Причем деньги могут быть получены без особого разъяснения причин. Есть вариант даже инициировать геополитическую разрядку с помощью судебных властей. В любом случае, период ожидания и молчания пора завершать, заключил Андрей Кочетков.