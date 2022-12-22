Aurus выпустит в новом году 200 внедорожников

Производитель российских премиальных авто Aurus в 2023 году планирует выпустить 200 внедорожников Komendant. Автомобили будут стоить 33,7 млн рублей.

«Для сравнения, всемирно известный британский автопроизводитель, флагманский бренд в сегменте люкс, в 2021 году реализовал в РФ 256 машин (по данным отчета о регистрациях в ГИБДД). Данный объем учитывал совокупные продажи по всей обширной модельной линейке бренда», — цитирует ТАСС слова представителя Aurus.

Помимо люксового внедорожника под брендом Aurus выпускается седан Senat. В пресс-службе компании обратили внимание на то, что 200 экземпляров — это планы по производству не всей линейки Aurus, а только марки Komendant.

Напомним, что о запуске серийного производства полноприводного автомобиля Komendant было объявлено в ноябре. В сообщении говорилось, что доля российских комплектующих в нем составляет 70%.

Как сообщал «Эксперт», большинство зарубежных партнеров не отказались от сотрудничества с Aurus в рамках проекта по выпуску люксовых внедорожников. При этом для замещения комплектующих, получаемых от тех, кто все-таки решил приостановить взаимодействие с российской компанией, подобраны альтернативные поставщики.

Разработкой автомобилей Aurus занимается находящийся в Москве государственный Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».