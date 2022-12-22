Борис Титов пока не знает, кому передаст пост

«Мы провели эти десять лет в борьбе. Такой сложный экономический период, который мы с вами отработали, в истории нашей страны еще нужно поискать. Сколько кризисов? Это четвертый на нашем веку … Нет, кризис 2008–2009 годов мы не проходили… Значит, третий», — рассуждал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе конференции, посвященной обсуждению итогов деятельности института бизнес-омбудсмена за десять лет.

В 2022 году подошел к концу срок пребывания Бориса Титова на посту уполномоченного по защите прав бизнеса: согласно закону, занимать эту должность можно только два срока подряд. Полномочия Бориса Титова закончились еще в июне. При этом еще весной этого года три бизнес объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата РФ и «Опора России» предложили президенту в качестве кандидатуры на пост бизнес-омбудсмена главу цифровой платформы «ЗаБизнес.РФ» Элину Сидоренко. Однако решение до сих пор не принято.

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Паузу с назначением преемника Борис Титов объяснил долгим процессом согласования кандидатуры. По его словам, до момента официального назначения президентом нового уполномоченного, он продолжит исполнять обязанности в качестве защитника предпринимателей.

«Жаль, что мы встречаем десятилетие без нового уполномоченного. Причины называть можно разные. Тем не менее одна из них — это то, что не выполняются требование закона, а именно назначение уполномоченного после консультации с бизнес-сообществом», — заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он призвал объединения предпринимателей к консолидации по вопросу кандидатуры на должность омбудсмена.

Глава РСПП также предложил к переформатировать институт бизнес-омбудсмена. По его словам, за прошедшие десять лет появились новые инструменты защиты предпринимателей, которые готовы составить конкуренцию институту уполномоченного. Так, в 2016 году президент России создал рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства. В нее вошли руководители четырех бизнес-объединений, а также представители силовых структур и два помощника главы государства.

Спустя три года была создана цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей, посредством которой бизнес может жаловаться на давление со стороны правоохранительных органов. Александр Шохин предложил превратить позицию бизнес-омбудсмена в некий интегрирующий институт для создания системы защиты прав предпринимателей: «Уполномоченный будет играть ключевую роль, но свои роли будут и у других площадок».

Отчет за 10 лет

По словам Бориса Титова, с момента создания института уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2012 году в аппарат омбудсмена поступило порядка 121 тысячи обращений от бизнесменов. Из них большая часть — свыше 30% — была связана с незаконным уголовным преследованием предпринимателей. На втором месте (12,4%) оказались обращения, касающиеся земельно-имущественных отношений, 9,4% затрагивали сферу торговли.

В целом в рамках рассмотрения обращений для предпринимателей было сохранено свыше 52 млрд рублей. Из них 20 млрд рублей уполномоченные помогли сохранить бизнесменам в рамках налоговых и таможенных споров, а также в ходе работы по снижению налогового бремени в регионах. Еще 32 млрд рублей удалось вернуть по государственным и муниципальным контрактам. А суммарный эффект системных изменений, которые помогли снизить издержки предпринимателей, в аппарате омбудсмена оценили в 1 трлн рублей. К таким системным изменениям относится, например, отмена обязательного аудита для малых компаний, введение запрета на использование анонимных жалоб в качестве основания для внеплановых проверок.

Со своей стороны глава «Опоры России» Александр Калинин отметил, что за годы существования института бизнес-омбудсмена удалось добиться, например, урегулирования вопросов изъятия вещдоков, а также изменения порогов определения размера ущерба для привлечения предпринимателей к уголовной ответственности. В то же время, по его словам, многое еще только предстоит сделать. В частности, необходимо пересмотреть сроки содержания под стражей по экономическим преступлениям: сейчас пребывание предпринимателей в СИЗО может многократно продлеваться.

В этой сфере уже наметились подвижки. Так, в августе Минюст представил проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предложив запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести. В декабре в Госдуму внесли законопроект, согласно которому при избрании меры пресечения правоохранители будут учитывать возможность подозреваемого продолжить вести бизнес и управлять имуществом. Кроме того, УПК может дополнится положением о том, что необходимость дальнейшего производства следственных действий не может являться единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.

Также Александр Калинин привел примеры, когда в ряде государственных секторов при изменении регуляторики и законодательства работа с бизнесом переходит на качественно новый уровень. Например, в результате реформы контрольной и надзорной деятельности (КНД) в шесть раз снизилось количество проверок и штрафов предпринимателей. В свою очередь, создание четких нормативно-правовых актов и принятие решений о проверках бизнеса не на местах, а на уровне региона, позволило снизить число внеплановых проверок со стороны прокуратуры на две трети.

Подводя итоги десятилетия, участники конференции вспомнили и «лондонский список». Он был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне Бориса Титова с покинувшими Россию бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Фигуранты этих дел выражали намерение вернуться в Россию при условии гарантии о не отправлении их в СИЗО. Летом 2021 бизнес-омбудсмен заявил, что больше не будет работать «лондонским списком» предпринимателей, так как Генпрокуратура не может гарантировать, что по возвращении бизнесменов не арестуют. «По крайней мере, он двигается не стой скоростью, что раньше», — ответил Борис Титов на вопрос о том, можно ли говорить о приостановке проекта.

Работы стало меньше

В начале марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство вводит мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса до конца 2022 года. Важность этого шага подтвердил начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей генеральной прокуратуры Артем Кононенко. По его словам, из плана проверок на текущий год было исключено порядка 200 тыс. контрольно-надзорных мероприятий.

В план на следующий год включено рекордно низкое количество проверок бизнеса. Из предложенных 270 тысяч сейчас согласовано немногим более 90 тыс. мероприятий «По сути мы отклонили порядка 69% контрольно-надзорных мероприятий, которые, на наш взгляд, планировались необоснованно», — заявил Артем Кононенко.

Со своей стороны, Борис Титов заявил, что в этом году аппарат уполномоченного получил чуть меньше обращений, чем в прошлом. «Наверно, потому что сегодня мы забыли о проблемах, связанных с контрольно-надзорной деятельностью. В сфере бизнеса сейчас практически нет проверок — сказал Борис Титов в ответ на вопрос «Эксперта» о работе института омбудсмена в 2022 году.

Кроме того, по словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, текущий кризис характеризуется проблемами коммерческого характера, а не выяснением отношений между бизнесом и государственными структурами. «Нужно было решать проблемы поставок из-за границы, финансирования через иностранные банки. Это вопросы коммерческого характера, которые омбудсмен не решает. Поэтому наверно, количество обращений немного уменьшилось», — отметил он.

По словам Бориса Титова, российский бизнес проходит текущий кризис сравнительно легко. Хотя нарушение всех цепочек поставок и стало большим испытанием для предпринимателей, эту проблему в целом удалось решить. Также омбудсмен не увидел отрицательного влияния частичной мобилизации на бизнес. «Мы проходим и этот кризис, и предыдущий достаточно эффективно, быстро, потом что в нашей стране есть рыночная экономика, — отметил бизнес-омбудсмен, — Рынок – это внутренние механизмы управления, это конкуренция. Бизнес производит основные товары и услуги, и они сглаживают экономические проблемы для всей страны».