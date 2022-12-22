Все неожиданно начали искать альтернативу доллару

Популярный тренд уходящего года – дедолларизация, которой энергично занимаются не только такие крупные страны, как Китай и Россия, но и, к примеру, как минимум, с десяток азиатских государств, пишет Bloomberg. Еще одной особенностью 2022 года являются беспрецедентные продажи корпоративных долгов корпорациями в местных валютах, а не долларах.

Все это вполне можно считать покушением на монополию американского доллара, хотя никто не говорит об его скором свержении с трона. Разговоры о достижении долларом своего пика идут уже далеко не первый раз, но они всегда заканчивались ничем. В этом году, однако, соединились несколько тенденций, которые вновь спровоцировали «бунт» против зеленого. Это и его страшная сила в 2022 году, и беззастенчивое и откровенное использование его президентом Байденом для продавливания антироссийских санкций, и технологические инновации.

Статья по теме: «Дедолларизация началась»: Пекин и Эр-Рияд приготовили для США неприятный сюрприз

«Администрация Байдена напрасно вепонизировала американский доллар и глобальную платежную систему,- уверен стратег по инвестициям и президент Millennium Wave Advisors Джон Молдин.- Это заставит неамериканских инвесторов и страны диверсифицировать свои резервы, а не вкладывать их только в американские доллары».

Россия и Китай уже пытаются продвигать рубль и юань соответственно в международных платежах, используя для этого даже блокчейновские технологии. Россия, например, начала в этом году требовать оплату энергоносителей в рублях.

Скоро начнутся переговоры Китая с такими странами, как Бангладеш, Казахстан и Лаос, с целью увеличения использования юаня в двусторонних расчетах. Значительно громче, чем раньше, заговорила об интернационализации рупии Индия. В декабре, к примеру, Нью-Дели начал согласовывать механизм платежей в национальных валютах в двусторонней торговле с Абу-Даби.

Однако процесс идет очень медленно. В Бангладеш, скажем, из-за огромного дефицита Дакки в торговле с Пекином успехи юаня крайне скромные.

Главным толчком, заставившим всех срочно взяться за разработку планов по дедолларизации, стало решение США и ЕС отключить Россию от глобальной платежной системы SWIFT. Санкции США, во-первых, породили страхи, что американский доллар навсегда может стать политическим оружием, чего больше всего боятся в Китае и России. Индия, например, из-за этих страхов разработала национальную платежную систему.

Во-вторых, решение Вашингтона заставляет азиатские стороны выбирать сторону в его конфликте с Пекином. Не имея альтернативы с платежной системой, они рискуют оказаться вынужденными примкнуть к санкциям против России, с которыми не согласны, и нести крупные убытки на торговле с ней.

Между тем, большинство азиатских стран хотят поддерживать нормальные отношения и с КНР, и с США. Все больше азиатских стран недовольны откровенным давлением США с целью заставить их присоединиться к санкциям против России.

Москва, похоже, убедила Нью-Дели использовать альтернативную платежную систему, чтобы беспрепятственно проводить двусторонние торговые операции. Официальный представитель правительства Мьянмы заявил, что доллар используется (Вашингтоном) для давления на маленькие страны и народы.

Санкции, по словам Джонатана Вуда из Control Risks, затрудняют странам и компаниям сохранять нейтралитет в геополитических конфликтах. Но конечно, на ускорение дедолларизации сейчас влияют не только санкции. Доллар в этом году укрепился почти на 7%, максимум с 2015 года. Процесс достиг пика в сентябре, когда обвалились курсы множества валют по отношению к доллару.

Сильный доллар – сильная головная боль для азиатских стран, где в этом году резко подорожали продукты питания, усилились с проблемой выплат по долгам и выросла бедность. Яркий пример – Шри-Ланка, где произошел первый в ее истории дефолт по долгу в долларах. Отсюда и сделка между Индией и ОАЭ по усилению расчетов в рупиях.

С другой стороны, продажи номинированных в долларах гособлигаций нефинансовыми организациями и компаниями снизились в 2022 года до рекордно низких 37%, хотя в любой год последнего десятилетия их доля превышала 50%.

В краткосрочной перспективе все это может оказывать ограниченное воздействие на рынки, но в конце происходит снижение спроса на доллары. Уже заметен пусть и пока еще медленный рост доли канадского доллара и юаня.

Инновации в технологиях тоже подрывают могущество доллара. Достаточно сказать, что Малайзия, Индонезия, Сингапур и Таиланд ввели платежные системы для расчетов друг с другом не в долларах, а в местных валютах.

Все перечисленные выше причины и немало других приводят к усилению желания все у большего числа стран отойти от западной финансовой системы, которая господствует на планете уже более полувека. Постепенно возникает трехуровневая структура, на вершине которой по-прежнему в гордом одиночестве остается американский доллар, но на нижних уровнях быстро усиливаются системы двусторонних выплат в местных валютах, а также укрепляются альтернативные валюты типа юаня.

Несмотря на всю активность недоброжелателей американской валюты маловероятно, что в скором будущем доминированию доллара будет что-то всерьез угрожать. Bloomberg объясняет это размерами и силой американской экономики. Американские гособлигации по-прежнему остаются одним из самых надежных способов хранения средств, а доллары продолжает занимать львиную долю в валютных резервах многих стран. Доля юаня в международных расчетах выросла до 7%, но на доллар сейчас приходится 88%.

В итоге складывается странная картина: доллар может править миром еще много десятилетий, но тенденция проводить все больше платежей в национальных валютах набирает силу и явно будет продолжать развиваться по нарастающей. Однако готовность американского правительства использовать доллар в геополитической борьбе может ослабить его способность быть таким орудием в будущем.

Санкции против России дадут очень ценный урок, заявил в ноябре на Бали министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати. «Многие страны понимают, что они могут проводить транзакции напрямую с партнерами, используя свои валюты. Думаю, что планете не помешает значительно более сбалансированное использование валют и платежных систем».