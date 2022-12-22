Доля нерезидентов в ОФЗ рухнула до десятилетнего минимума

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 декабря 2022 года составила 13,2%, снизившись на 4,4% с 1 ноября и на 7,3% за год. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

Статья по теме: Минфин намерен поменять внешний долг на внутренний

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало декабря 2022 года составил 2,178 трлн рублей, сократившись за месяц на 20,5% (с 2,741 трлн рублей), при общем объеме рынка в 16,515 трлн рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ за месяц увеличился на 981 млрд рублей.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не менялась три месяца с августа и составляла 17,9%, снизившись лишь к 1 ноября до 17,6%. Этот показатель не опускался ниже 14% с ноября 2012 года. А темпы сокращения доли нерезидентов в ОФЗ РФ за прошедший месяц стали максимальными с декабря 2014 года. Наибольший объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

