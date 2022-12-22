Экс-главу биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида экстрадировали с Багамских островов в США

Власти Багамских островов экстрадировали в США бывшего главного исполнительного директора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида.

По сообщению прокуратуры Багамских островов, Бэнкман-Фрид отказался от права обжаловать решение об экстрадиции. В ближайшие часы он должен предстать перед американским судом. Инвестора обвиняют в мошенничестве и манипулировании ценами на криптовалюты.

Предприниматель постоянно проживает на Багамах, где и была зарегистрирована биржа FTX, инициировавшая процедуру банкротства 11 ноября. На минувшей неделе, 13 декабря, Бэнкман-Фрид был задержан по запросу Вашингтона.

По мнению американских властей, бизнесмен сыграл ключевую роль в крахе FTX и скрывал проблемы биржи от общественности. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что предприниматель неправомерно использовал средства инвесторов для покупки недвижимости от своего имени и от лица своей семьи.

Отмечается, что 30-летнему Бэнкману-Фриду грозит внушительный срок — более 100 лет тюрьмы — и остаток жизни он может провести в заключении.