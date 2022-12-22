Энергетическая отрасль: зеленый курс с нефтяным отливом

Представители российской энергетической отрасли уверены, что в ближайшее время отечественным компаниям вопреки санкциям удастся не только переориентироваться на новые рынки и сохранить курс на декарбонизацию, но и найти новых партнеров в изменившейся внешней парадигме. Однако для этого следует внести коррективы в стратегию развития. Об этом в среду речь шла на пленарной сессии «Стратегия развития российской энергетики в условиях энергоперехода и глобальных вызовов» в рамках Международного Энергетического Форума 2022.

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин напомнил, что в России зародилась новая тенденция: если раньше каждое ведомство и каждая отрасль самостоятельно прорабатывало собственную стратегию, то теперь у всех появилась общая тема.

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«Основополагающая задача, которую поставил президент — климатическая нейтральность к 2060 году. Ключевым принципом данной тематики станет чистая энергия, доступная и достаточная. То есть для всех граждан и всего бизнеса энергия должны быть доступна в том объеме, который нужен для развития экономики. Другой принцип — экономическая целесообразность внедрения тех или иных источников. Мы не планируем уходить в крайности, нагрузить чрезмерными затратами нашу экономику, потому что главной целью остается благополучие граждан», — подчеркнул первый замминистра.

Павел Сорокин напомнил, что курс на снижение выбросов остается неизменным. При этом основной компонентой подобного процесса является достижение энергоэффективности, то есть снижения потребления. Кроме того, перед Россией стоит большой перечень задач по модернизации энергетической сферы, подходу к ремонту оборудования, методам переработки топлива и так далее. Все это также позволит минимизировать загрязнение окружающей среды.

«Есть программа и поддержки ВИЭ, есть успешно реализованные проекты. Но вопрос новой поддержки остается открытым, здесь еще много что нужно прорабатывать, учитывая принцип экономической целесообразности», — указал первый замглавы Минэнерго, добавив, что доля возобновляемых источников энергии все равно к 2050 году должна вырасти, этот пункт остается неизменным.

Павел Сорокин констатировал, что текущие действия Запада скорее приводят к шагу назад в климатической повестке. Например, очевиден отток инвестиций из «зеленой сферы». «Однако пока я не вижу никаких непреодолимых препятствий, чтобы всего вышеозвученного не достичь», — резюмировал он.

Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев подтвердил, что большое значение для зеленой повестки приобрело признание атомной энергетики зеленой и устойчивой.

«То, что атомная энергетика стала в мире востребованной, неопасной, приемлемой — это большое достижение. И это достижение российских специалистов. Мы на своем примере, на примере экспорта стали мировым локомотивом общественного мнения. Это исторический итог этого года», — акцентировал он внимание присутствующих.

На данный момент корпорация продолжает развитие всех своих проектов. Колоссально выросла выработка электроэнергии на российских станциях — больше, чем на миллиард киловатт. Кроме того, «Росаторм» продолжает продвигать малые решения, являясь пока что единственной компаний в мире, которая успешно их реализовала. Речь идет о плавучих станциях, а также первых наземных малых блоках нового поколения.

Что касается международного развития, то госкорпорация, по словам генерального директора, сохранила свои позиции. Основная причина сохранения «статуса кво» заключается в предлагаемых «Росатомом» комплексных решениях. Заказчики могут рассчитывать не только на строительство непосредственно энергоблоков станций, но и на развитие сопутствующей инфраструктуры, работу с общественным мнением в стране, обучение специалистов и так далее.

«Пока все наши партнеры, в том числе и из недружественных стран, держатся, у нас есть директива президента продолжать сотрудничество. Единственный обратный пример — Финляндия, где решение было принято исключительно по политическим мотивам. Мы подали иск, он прошел первую судебную инстанцию. Причем все европейские арбитры вынесли решение в нашу пользу. Мы понимаем, что, если у ряда стран появится возможность отказаться от нашего топлива, они будут это делать. Поэтому свои стратегические планы не связываем с недружественными странами, хотя даже в этом случае все исполним ответственно», — пообещал Сергей Лихачев. Сейчас «Росатом» ведет переговоры с целым рядом стран по реализации как крупных, так и небольших проектов. В числе интересантов — Китай, Турция, Индия, некоторые страны Ближнего Зарубежья, Африка.

В комментарии «Эксперту» директор Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадим Закревский заметил, что строительство АЭС в странах ЕАЭС — это интересная тема. Однако данный вопрос требует особой и детальной проработки.

«Надо понимать предлагаемые мощности. Если речь идет о большой энергетике — чем больше, тем лучше. Но при этом атомную станцию можно разместить в небольшой энергосистеме и вызвать проблемы. То есть, например, построить большую АЭС в Армении, и вызвать проблему с ее балансированием. Все возможно, но эффективность зависит от удельной выработки. Бывает, что инфраструктура создается полномасштабная, а реактор стоит на небольшую мощность», — сказал он.

Рынок нефти требует перемен

Что касается российского нефтяного рынка, то он, несмотря на все негативные прогнозы завершающегося года, выстоял. Однако становится очевидно, что с новыми вызовами придут большие перемены, предположил президент Союза Нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.

«Энергетическая стратегия 2035 с самого начала была выработана непрофессионально, а в нынешних условиях требует замены. Было получение президента сделать прогноз до 2050 года, и оно не выполнено, потому что делать это некому. Надо возвращать госплан, который бы занимался вопросами планирования, развития разных отраслей, в том числе и нефтегазовой», — заявил он.

Генадий Шмаль заметил, что правительству необходимо принять ряд как стратегических, так и тактических мер, связанных, помимо прочего, с пересмотром постоянных изменений налоговой политики, которая мешает планированию деятельности компаний. К стратегическим мерам также относятся создание системы четкого управления ТЭК, включая и атомную энергетику, Изменение необходимы и в подходе к воспитанию кадров. «Для нефтегазовой отрасли отраслей главное — это ресурсная база. В прошлом году мы отметили 300 лет нашей нефти, но в последние 30 лет нашу геологию, например, просто гробили. Если раньше мы открывали новые месторождения, то в последние годы мы больше миллиона не бурим. Так где же тогда брать новые запасы», — посетовал он.

«Мы серьезно отстали в технологии добычи нефти. А почему? Потому что науку мы угробили. Кроме того, мы все время недофинансируем нашу нефтяную отрасль. В некоторых странах по 300 млн долларов в год отдают на добычу и разведку, а у нас 32-34 млн. Из этого следует вывод: нужна новая парадигма развития нефтяной промышленности. Без этого мы будем топтаться на месте. Часто говорят о цифровизации. По моему мнению цифра сама землю пахать не будет, скважину бурить тоже. Во главе всего остается человек и его ум. И заключая, кто бы вам что не говорил, до конца нынешнего века, нефть газ и уголь будут основными источниками энергии. Не верите? Встретимся — поговорим», – предложил Генадий Шмаль.

С данным тезисом согласился и исполняющий обязанности директора дирекции по стратегии, инновациями и устойчивому развитию ПАО «Газпром нефть» Денис Демин. Он добавил, что отсутствие качественных прогнозов — это одна из проблем, с которым сталкивается российский ТЭК.

«Мы привыкли уже к неточностям, но в последние годы это стало растущей проблемой. Был 2020 год, в пандемию сильно упал спрос на энергоресурсы. И тогда сильно разошлись все прогнозы о том, сколько нефти будет нужно завтра, как быстро будет восстанавливаться рынок. В тот же момент пошел излишний оптимизм относительно скорости декарбонизации, а спрос на нефть сохранялся. Далее — 2022 год, когда мировые агентства очень агрессивно соревновались в прогнозах, насколько упадет российская добыча. Говорили про чуть ли 50%. Всего этого не случилось, добыча показала рост, экспорт — еще больший. Получается мировой нефтянке, чтобы планировать долгосрочные проекты, необходимо более точное прогнозирование, в том числе — и на российском уровне», — признал Денис Демин.

Он добавил при этом, что запас прочности со стороны предложения традиционных энергоресурсов относительно мал. «Баланс спроса и предложения пришел в соответствие друг к другу. Сейчас под конец года цена довольно хорошая. Но стабильность далась большими усилиями, США пришлось “вынуть” из стратегических запасов нефть и нефтепродукты. Непонятно, как они будут это восполнять. ОПЕК+ сохраняет возможность поставить на рынок дополнительные объемы, но опять же есть сложности. То есть сохранение спроса происходило на фоне непонятной ситуации в экономике на Западе и ограничений в Китае. На 2023 год имеются разные прогнозы по спросу, но в общем-то, не вполне понятно откуда взять нефть, если КНР снимет антиковидные ограничения и рост мировой экономики окажется устойчив. Ведь не только в России, но и в мире нефтяная сфера была недоинвестирована», — отметил Денис Демин.

При этом мировые рынки энергоресурсов отказываются от привычных механизмов. Сейчас Европа сокращает потребление значительной части углеводородов, несмотря на логистические удобства для их получения, Россия переориентирует поставки в более дальние локации. А за все изменения будет платить потребитель. «Это не эффективно ни с точки зрения потребителя, ни с точки зрения рынка. Как следствие — просто быстрее будет создаваться альтернативная инфраструктура», — заключил Денис Демин.