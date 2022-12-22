Финансовые рынки Фондовый рынок США Morgan Stanley Goldman Sachs

Фондовый рынок Штатов ждет двойного удара

Глеб Баранов
22 декабря 2022, 01:07

Фондовый рынок США вышел на финишную прямую, и уже ничто не отменит того факта, что 2022 год стал для него худшим с 2008-го. Аналитики спорят лишь о том, случится ли редчайшая серия – два года падения подряд

piqsels