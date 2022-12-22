Фондовый рынок Штатов ждет двойного удара

До конца декабря фондовому рынку США остались считанные торги: два дня на этой неделе и четыре – на следующей. И хотя вчера вечером американские индексы на отчетах Nike и FedEx росли на 1,4–1,6%, это уже ничего не изменит. Даже если движение вверх продолжится до конца месяца, превратившись в классическое ралли Санта-Клауса (5 последних торгов декабря года и 2 первых – января), год так и останется худшим с 2008-го.

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