Глава Генштаба сообщил об уничтожении на Украине более 1,3 тыс. критически важных объектов

Российская армия в ходе спецоперации на Украине поразила свыше 1 300 критически важных объектов.

Об этом на брифинге сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1 300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки», — проинформировал Герасимов.

Он отметил, что впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. «Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — рассказал начальник Генштаба.

Также Герасимов сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ежедневно совершает около 150 боевых вылетов, с ее помощью уничтожено свыше 11 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ.

По словам главы Генштаба, для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются БПЛА. «С их помощью вскрыто около восьми тысяч и уничтожено свыше 600 объектов», — уточнил он.

Герасимов отметил, что «для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок войск и сил».

Тем не менее, подчеркнул он, «несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь киевскому режиму, а также направление в район конфликта наемников Вооруженные силы РФ продолжат плановое проведение специальной военной операции для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим».