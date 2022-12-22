Глава Минфина назвал приоритет на ближайшую трехлетку

Минфин продолжит оказывать финансовую поддержку регионам со стороны федерального центра, дотации на выравнивание их бюджетной обеспеченности увеличатся, а приоритетом на три ближайших года станет полноценная интеграция новых субъектов в состав РФ — средства на текущие содержание и восстановление их экономики в бюджете уже предусмотрены. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью для спецпроекта «Деловой Петербург» — «Бизнес двух столиц».

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«По итогам десяти месяцев профицит бюджетов регионов составил рекордные 1,5 трлн, и по итогам года ожидается профицитное исполнение. Госдолг на 1 ноября сохраняется на безопасном уровне — 23% от налоговых и неналоговых доходов», — сообщил Силуанов.

Глава Минфина отметил, что межбюджетные трансферты в следующем году составят 3,2 трлн рублей, в том числе на реализацию национальных проектов будет направлено около 918 млрд рублей. Дотации регионам для выплаты заработной платы и увеличение МРОТ вырастут на 10 млрд, до 100 млрд рублей. Кроме того, продолжится выдача льготных займов ДОМ.РФ — так называемых «инфраструктурных облигаций» — в объеме до 150 млрд рублей, что позволит, по данным Силуанова, ввести миллионы новых квадратных метров.

«Увеличатся дотации и на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Размер дотаций составит 823 млрд рублей в 2023 году, каждый год они будут индексироваться на уровень, превышающий прогнозную инфляцию. В итоге в 2025 году общий объем дотаций на выравнивание составит почти 900 млрд руб. Приоритетом на предстоящую трехлетку станет полноценная интеграция новых регионов в состав Российской Федерации — в федеральном бюджете предусмотрены необходимые ресурсы, как на текущие содержание, так и на восстановление их экономики. Все действующие в России меры социальной поддержки будут доступны на новых территориях», — подчеркнул Силуанов.

Министр также отметил, что наряду с общими мерами поддержки будет существенно увеличено финансирование программ развития Дальнего Востока.

