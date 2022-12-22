Госдума приняла закон о госконтроле за работой такси, допускающий ФСБ к базам данных агрегаторов

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон о регулировании работы легковых такси и о госконтроле за ними.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законом устанавливается, в частности, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании разрешения, предоставляемого юрлицу, ИП или физлицу и подтверждаемого записью в региональном реестре перевозчиков.

Предусматривается возможность получения разрешения самозанятыми физическими лицами при условии заключения договора со службой заказа легкового такси. Юрлицам и ИП разрешение предоставляется на срок, установленный нормативным правовым актом региона, но не менее чем на пять лет. Физлицам разрешение предоставляется на пять лет либо на меньший, при желании гражданина, срок.

Перевозчик вправе перевозить пассажиров и багаж только в регионе, где получил разрешение, кроме случаев, когда пункт отправления расположен на территории этого региона, а пункт назначения — в другом. Также в расчет не берутся случаи, когда разрешение одного региона действует на территории другого без ограничений. Разрешение на работу будет давать уполномоченный орган региона, на территории которого находится заявитель.

Вводятся требования к легковому такси (иметь на кузове (на боковых поверхностях кузова) цветографическую схему легкового такси, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета.

Кроме того, закон устанавливает, что агрегаторы такси несут солидарную ответственность с перевозчиком — физическим лицом, в части причиненного при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пострадавшего лица реального ущерба, непокрытого страховым возмещением.

Тарифы на перевозку легковым такси разрабатываются перевозчиком; допускается в том числе перевозка по таксометру. Уточняется, что нормативным правовым актом Москвы, Петербурга и Севастополя либо граничащих с ними регионов может быть установлен минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа. Эти же города и граничащие с ними регионы могут вводить максимальное количество легковых такси, используемых перевозчиками на территории субъекта.

Помимо прочего, закон обязует службы заказа легкового такси предоставлять Федеральной службе безопасности или ее территориальному органу автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Подчеркивается, что технические средства, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, а также базы данных должны размещаться на территории РФ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Ранее в Госдуме предложили запретить работу служб заказа такси с иностранными владельцами, однако соответствующая поправка в законопроект о такси была отозвана авторами и не вошла в принятую 21 декабря во втором чтении инициативу.