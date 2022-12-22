Как выбрать мобильные весы для взвешивания автомобилей?

Кроме того, это и мобильный комплекс для контроля технического состояния автотранспорта на пунктах технического осмотра. На сайте https://tdbaltves.ru/category/avtomobilnye-vesy/mobilnye/ можно заказать весы с подходящей комплектацией.

Технические вопросы выбора весов

По мере необходимости весы могут быть развернуты и установлены на новом месте. В зависимости от потребностей заказчика весы бывают стационарными и мобильными. В первом случае весовая система располагается в помещении, во втором – на открытой площадке. Стационарные весы монтируются на фундаменте, а мобильные – устанавливаются на колесах и могут быть легко перемещены в другое место. На что обратить внимание при покупке мобильных автомобильных весов:

Весовые комплексы должны быть сертифицированы. Весовой комплекс должен быть в заводской комплектации. Весовая платформа должна быть изготовлена из стали. На весовом комплексе обязательно должен присутствовать защитный кожух.

Автомобильные весы представляют собой грузоприемное устройство, которое устанавливается на ровную поверхность. Грузы, которые необходимо взвесить, помещаются на платформу весов. При этом платформа с грузом поднимается посредством крана и ставится на весы, после чего весы начинают взвешивать груз. Чтобы узнать вес груза, необходимо знать, какой вес он имеет на платформе весов (при этом вес самого груза зависит от его плотности).

Что нужно знать об автомобильных весах?

В первую очередь, это мобильная конструкция, которая легко монтируется на площадке и позволяет проводить взвешивание транспорта в полевых условиях. Во-вторых, весовые комплексы мобильные, в отличие от стационарных весов, устанавливаются на любой площадке. Они могут быть установлены на месте ремонта дороги, на обочине, либо на въезде или выезде с территории завода. Это дает возможность проводить контроль весовых параметров автотранспорта прямо на дороге.

Это весовой комплекс, который представляет собой мобильный грузоприемный блок. Он может устанавливаться в любое удобное место. А это может быть практически все: от небольшого гаража на обочине дороги до какого-нибудь автосервиса. В этом случае весовой блок устанавливается прямо на землю. Но при этом его можно установить и на грузовом автомобиле, и на прицепе, просто вмонтировав в кузов.