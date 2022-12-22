Как выбрать промышленные весы

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Главные параметры

Главным аспектом считается грузоподъемность. Наибольший параметр должен составлять приблизительно на 20% выше, чем нужно. Это обеспечивает точность результатов.

Весы делятся на обычные и стационарные. В мобильных устройствах есть функциональные колеса и ручки, обеспечивающие быстрое перемещение весов. Приспособление подходит тогда, когда требуется перемещение в разные места. В остальных условиях подойдут обычные устройства.

В устройствах могут присутствовать различные датчики, которые бывают:

Струнными, функционирующими в большом диапазоне.

Тензометрическими – стоят дешевле.

Электромагнитными, предоставляющими высокую точность.

Прежде чем определиться с датчиком, необходимо ознакомиться с особенностями работы разных устройств. К тому же и стоимость у них разная.

Другие параметры

Весы применяются в различных целях. Именно поэтому у них должна быть высокая устойчивость к различным воздействиям. Важно, чтобы присутствовали функции защиты от влаги, пыли. Практичным вариантом считается нержавейка. Предпочтительнее, чтобы устройство эксплуатировалось при температуре -30…+55 градусов.

Необходимо выбирать весы, в которых есть нужные функции. К самым популярным относят следующие опции:

Взаимодействие с ПК. Обеспечивает сохранность данных, их обработку и загрузку в программы.

Выявление количества груза с учетом его массы. Опция помогает при взвешивании штучного товара.

Печать накладных. Помогает в работе разных компаний.

Скрепление весов между собой и с прочим оборудованием, что создает локальную сеть.

Необходимо учитывать, что не все опции нужны. При этом дополнительные функции увеличивают цену устройства. Поэтому для обычного взвешивания желательно выбрать надежное и недорогое устройство с минимумом опций.

Цена – важный критерий выбора. Стоимость формируется с учетом множества факторов. В продаже присутствуют и недорогие устройства. В любом случае у весом должна быть пройденная сертификация. А такое оборудование не будет дешевым.

Дешевые приборы обычно создают из непрактичных материалов, поэтому они быстро ломаются. Об их точности тоже не приходится говорить. Поэтому желательно выбирать устройства по высокой или средней цене.