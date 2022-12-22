Какой интернет лучше подключить - как выбрать домашний интернет

Сегодня есть несколько популярных вариантов подключения домашнего интернета. Но стоит ознакомиться со всеми вариантами реализации задумки.

Какие способы подключения интернета есть:

Через телефонную линию Через кабельное ТВ Проводной интернет в квартиру Отоволоконный интернет (рекомендуем) Мобильный интернет через USB модем Спутниковый интернет По радиоканалу

Есть два основных варианта подключения – с кабелем и без кабеля. Сегодня в многоквартирные дома чаще протягивают кабели разного типа и качества, а уже внутри квартиры раздают интернет через Wi-Fi роутер. В частном секторе распространены другие варианты. У каждого провайдера есть предложения с оптимальными тарифами. Сориентироваться в них поможет сервис по подбору интернет провайдеров по адресу в Москве https://moskva.justconnect.ru/ Санкт-Петербурге https://spb.justconnect.ru/ и других городах РФ. Сотрудники помогут с выбором тарифа, пакетов интернета и ТВ. Подобрать провайдера по домашнего интернета по адресу просто с justconnect.ru!

Через телефонную линию (ADSL)

Телефонную линию используют при данном типе подключения. Ранее такой способ был популярным, так как практически в каждой квартире был домашний стационарный телефон. Именно телефонный кабель обеспечивает работу асимметричной абонентской линии. Подключение к компьютеру происходит с помощью модема, а также роутера для раздачи беспроводного интернета на другие гаджеты. Сегодня такой способ тоже используют, только оборудование уже не так шумит, а качество интернета стало значительно лучше.

Этот вариант подойдет, если есть телефонная линия или желание проводить ее. Это материал особенно устойчив к воздействию. Может использоваться на крупной площади, удаленных участках, прокладываться под отделку.

Преимущества:

Один кабель на интернет и телефон. Это меньшее количество затрат.

Стабильность интернета.

Недостатки:

Скорость интернета низкая для современных задач, таких как просмотр фильмов в хорошем качестве или игры онлайн.

Необходимо приобретать модем.

При этом линия может повреждаться, но данный недостаток можно отнести и к другим способам подключения интернета.

Именно вай-фай волнует тех, кто подключает интернет таким неактуальным сегодня способом. Если провайдер уже выбран, нужно определиться с раздачей Wi-Fi. Для нее нужно дополнительное оборудование. Сервис Джастконнект поможет выбрать провайдер (например, Билайн, Ростелеком), специалист которого сразу все настроит, проверит качество соединения, при этом не возьмет дополнительные деньги. Если не хочется искать оборудование самостоятельно, его так же может предоставить провайдер. Все эти детали уточняются при составлении договора.

Если вы отказались от помощи специалиста и не дождались автоматической работы интернета, то придется разбираться в настройках. Они зависят от роутера. Разобраться в интерфейсе лучше с помощью инструкции.

Через кабельное телевидение (DOCSIS)

Прошлый вариант представлял из себя интернет + стационарный телефон. Это способ подключения интернета с помощью кабельного телевидения. Более актуальное решение! В этом случае передачу данных обеспечивает кабель телевизора. Интернет настроить просто, можно использовать один кабель на два устройства – основные преимущества. Однако скорость такого подключения все же будет немного уступать другим, более современным вариантам.

Проводной интернет в квартиру (Ethernet) - рекомендуем!

Это уже более востребованный, популярный способ подключения интернета. Провайдеры представляют возможность воспользоваться им жителям многоквартирных и частных домов. Скорость и стабильность интернета уровнем выше, чем в предыдущих вариантах. При этом не обязательно устанавливать телефон или тянуть кабель для ТВ. Специалисты провайдера тянут медный кабель напрямую к роутеру или компьютеру. Если не нужна раздача интернета, достаточно подключиться к ПК. Обычно пакеты, в которых предусмотрен такой способ подключения интернета, стоят дешевле.

Но нужно предусмотреть некоторые нюансы:

Нужно протягивать длинный провод, при этом его нельзя слишком заламывать, утягивать. Нужно место.

Предстоит сверление стены.

Но все эти недостатки неважны, если предстоит ремонт. Специалисты советуют прятать кабель под плинтус.

Даже если подключение интернета происходило таким же способом, нет гарантии, что не возникнут проблемы. Решить их можно в разделе «Параметры сети и Интернет» через «Центр управления сетями и общим доступом» и «Изменение параметров адаптера». Все зависит от IP, при динамическом интернет появляется быстро и без проблем.

Отоволоконный интернет (GPON) - рекомендуем!

Качество и скорость загрузки и выгрузки информации – самое главное отличие этого метода подключения интернета и предыдущего. Суть в другом кабеле. Сигнал идет через оптоволокно, а не медный провод. Это значительно увеличивает скорость интернета.

Другие отличия связаны с легкостью проводки и организации подключения. Кабель так же тянут в квартиру, размещают роутер от которого идет еще один провод. При этом можно подключить и ТВ. Тогда от роутера будут идти два кабеля.

Преимущества:

Один кабель на интернет и ТВ.

Высокая скорость интернета, достигает 100 Мбит.

Можно аккуратно провести кабель небольшой длины.

Нужно знать о некоторых нюансах. Оптоволоконный кабель достаточно хрупкий. Его легко сломать и повредить. Поэтому рекомендуется прокладывать аккуратно. К тому же, не все провайдеры тянут такой интернет к частному сектору.

Мобильный интернет 3G/4G интернет для частного дома

Это вариант для владельцев ноутбука, а также тех, кто в целом не очень часто и активно использует интернет. Подходит для работы и учебы. Чтобы появилась сеть, используют модем или сим-карту оператора. Такое удобство требует некоторых уступок.

Недостатки метода:

Низкая скорость интернета.

Высокая стоимость тарифов. Есть ограничения по Гб.

6. Спутниковое соединение

Если в частный сектор не тянут кабель – есть решение. Использовать спутниковый интернет. Это беспроводной вариант. Скорость интернета через спунтник не такая высокая, но есть стабильность. Никакой провод не повредится. Но все зависит от вышки и ее расположения. Антенна стоит на крыше, от нее тянется кабель, поэтому сверлить стены все же нужно.

Беспроводной радиодоступ

Еще один вариант для владельцев частного дома – беспроводной радиодоступ к интернету WiMax. Этот способ позволяет подключиться к интернету сразу с нескольких устройств. Требуется установка антенны, которая принимает сигнал со станции. С этой технологией работают не все провайдеры. Недостатки те же – более низкая скорость интернета, а также высокая стоимость обслуживания.

Какой способ подключения домашнего интернета лучше?

Мы рекомендуем подключение интернета по оптоволоконному кабелю для квартиры и частного дома. Вы сможете пользоваться максимальной скоростью домашнего интернета из всех вариантов - до 100 мбит в секунду. По этому кабелю можно дополнительно подключить интерактивное ТВ.

Как выбрать способ подключения

Подключение интернета с оптоволоконным кабелем – не просто так популярный вариант. Это оптимальное решение для жителей многоквартирных домов. Легко провести кабель, можно подключить ТВ, возможность предоставляет большинство операторов. На что обратить внимание при выборе:

Если нужен быстрый интернет, то модем или спутниковая тарелка, а также подключение через телефон – не ваш вариант. Выбирайте проводное подключение.

Если интернет нужен в поездках – нужно обратить внимание на беспроводной модем.

Обращать внимание нужно на скорость передачи данных, а также стабильность. Но если для вас сложности проведения кабеля – решающий нюанс, то нужно обратиться к тому методу, который позволит удобно разместить провод в квартире или отказаться от него вовсе.

При прокладке кабеля до квартиры из подъезда или до загородного дома в по адресу в деревне используют разные провода, оптическое волокно и т.п. На загородном участке интернет пропадает чаще. Влияет отдаленность района, ошибки при прокладке, качество обычного или волоконного кабеля, другие факторы. Определить точную причину и снизить количество отключений может мастер.

Если неудобно тянуть кабель до частного дома, владельцам недвижимости загородом предлагают обеспечить выход в интернет за счет установки антенны. Сегодня такой интернет может быть практически без помех, используется современное оборудование. Рекомендуем не экономить на нем, чтобы не тратить время на постоянное обслуживание техники.

Основные правила подключения

Чтобы быстрее получить качественный интернет, стоит обратить внимание на простые, но важные советы:

Рекомендуется аккуратно протягивать кабель, без перегибов. Не должно быть заломов. Максимальное отклонение – 4 градуса. Лучше убирать провод в короб, чтобы он не страдал от высоких или низких температур.

Если возникла необходимость самостоятельно настраивать роутер, то лучше пользоваться инструкцией от того же производителя.

Лучше вовсе довериться специалистам от провайдера. Они быстро протянут кабель, подключат его и проверят все настройки.

Если настройка была самостоятельной, а интернета нет, есть решение: проверить наличие драйвера и установить при необходимости.

Получить консультацию по выбору способа подключения и провайдера можно у специалистов justconnect.ru.

Как выбрать провайдера

Можно проверить, какие компании предоставляют услуги для пользователей по адресу. На сайте есть поиск провайдеров проводного интернета, рейтинги мобильных операторов связи, которые предоставляют абонентам безлимитный доступ, стабильный постоянный трафик, выгодные специальные предложения.

Чтобы сделать выбор, можно опросить новых соседей, почитать полезные статьи зарекомендовавших авторов и комментарии, взвесить все минусы и плюсы. В больших городах доступны не только дорогие тарифы. Выбор практически не ограничен, цены разные, возможно подключение интернета для ПК и смартфона, планшета + цифрового телевидения. Один из критериев выбора – скорость Гбит. На выбор также влияет вид подключения и расположения коммуникаций, цена, предоставление маршрутизатора.

Почему снижается скорость

В зависимости от провайдера и других причин пользователи сталкиваются со снижением скорости интернета, нестабильной связью. Всегда нужно выбирать не минимальную скорость в базовом тарифе, а хотя бы среднюю. На деле она всегда меньше. Бесплатный период всегда проходит без проблем. Причиной снижения скорости становится то, что большое количество человек одновременно начало пользоваться интернетом. Возможно, сильно устарело устройство. Со слабым сигналом сталкиваются на дачах. Внешние факторы тоже влияют на максимальную скорость.

Стоит ли брать роутер у провайдера

Провайдеры предлагают подключить интернет по адресу с предоставлением роутеров. Если вы хотите любое устройство, стоит согласиться. Компании предлагают стандарт – модели, использования которых достаточно для квартиры. Их стоимость сходит в оплату тарифа, отдельная плата не требуется. Лучше почитать отзывы пользователей, активно поискать информацию об условиях и порядке предоставления роутера. Одна из причин, по которой стоит подписывать соглашение на «бесплатную» аренду – возможность быстро наладить работу с помощью сотрудников. Они обычно точно знают модели, с которыми работают. На сетевом маршрутизаторе можно сэкономить. Главное, уточнять детали, прежде чем соглашаться на аренду, знать содержание договора, осматривать модель при получении.

Памятка для тех, кто хочет подключить интернет

Клиенту важно знать условия пользования интернетом, а также свои права. Это поможет избежать проблем или быстро их решить:

Изучайте договор с поставщиком услуг, чтобы понять, на что точно стоит рассчитывать. Важно уточнить все опции тарифа, оценить объем предложений, оценить все наиболее популярные варианты.

Если возникают задержки в связи, интернета в зоне покрытия нет – нужно обращаться в техническую поддержку. Специалисты обязаны помочь.

Подайте заявку на обслуживание, если возникли проблемы.

Если качество услуг не соответствует заявленному, подайте досудебную претензию.

Помните, что вы тоже обязаны соблюдать правила пользованию роутером в аренду, учитывать обязанности по оплате.