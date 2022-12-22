Х5 Group: клерки встали за прилавки

Х5 Group направила около 8,5 тысяч дополнительных работников в свои торговые точки и склады в разных городах России с связи с повышением спроса перед Новым годом. В магазины сетей «Перекресток» и «Пятерочка», а также в дарксторы Х5 Digital вышли сотрудники компании, которые обычно работают в офисе. Они должны помочь коллегам справиться с высоким трафиком. Об этом сообщает сайт «Ритейл.ру».

Данный проект, называемый «Х5-ница», традиционно реализуется в Х5 Group в высокий сезон — начиная с середины ноября и до Нового года. На работу в магазины и на склады выходят не только рядовые офисные служащие, но и руководители, включая топ-менеджеров. В их обязанности в это время входит выкладка продукции на полки, обновление ценников, проверка сроков годности, а также помощь покупателям в выборе товара.

На этот раз проект «Х5-ница» охватывает большее, чем обычно, количество городов — 700, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. Офисные сотрудники направлены на усиление в 8,1 тысяч дарксторов и магазинов (7,4 тысяч супермаркетов «Пятерочка», 684 магазина “Перекресток» и 10 дарксторов, относящихся к сети Х5 Digital). Данный проект реализуется в Х5 Group уже 10 лет.

Согласно статистике за 2021 год, продажи “Пятерочки» в декабре увеличиваются приблизительно в два раза по сравнению с октябрем. В частности, цитрусовых реализуется в 3,3 раза больше, наборов конфет — в 3,7 раза больше, а продажи шампанского и игристых вин вырастают примерно в 2,5 раза. Популярность сыра увеличивается в 1,2 раза, а свежего мяса, рыбы и составляющих салата «Оливье» — в 1,3 раза.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», в ноябре 2022-го спрос на продукцию, связанную с празднованием Нового года, вырос по России на 449%. Наиболее популярны елочные игрушки, светодиодные светильники в форме звезд, другие фонари, а также камины и «дождик». Помимо этого, увеличился спрос на товары для дома — жалюзи, рулонные шторы, карнизы, часы и прочее.