Финансовые рынки Курсы валют

Цель для рубля стала понятна

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
22 декабря 2022, 13:40

Пара доллар-рубль без всяких торможений пробивает все технические сопротивления. Рынок акций подрастает

коллаж тамары лариной