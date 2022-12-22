Снижение курса рубля продолжается десятый день подряд. За это время российская валюта ослабла к доллару на 15%. Техническая перекупленность доллара очень велика, но пока нет никаких признаков желания спекулянтов зафиксировать прибыль и сыграть на укрепление курса рубля. Все технические сопротивления по паре доллар-рубль пробиваются без какого-либо торможения. Это говорит о том, что причиной наблюдающейся сейчас девальвации российской валюты являются отнюдь не игрища спекулянтов. На рынке укрепляется мнение, что игру на понижение курса рубля ведут монетарные власти.
Цель для рубля стала понятна
Пара доллар-рубль без всяких торможений пробивает все технические сопротивления. Рынок акций подрастает
коллаж тамары лариной
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