Цель для рубля стала понятна

Снижение курса рубля продолжается десятый день подряд. За это время российская валюта ослабла к доллару на 15%. Техническая перекупленность доллара очень велика, но пока нет никаких признаков желания спекулянтов зафиксировать прибыль и сыграть на укрепление курса рубля. Все технические сопротивления по паре доллар-рубль пробиваются без какого-либо торможения. Это говорит о том, что причиной наблюдающейся сейчас девальвации российской валюты являются отнюдь не игрища спекулянтов. На рынке укрепляется мнение, что игру на понижение курса рубля ведут монетарные власти.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик