Размер полученной Киевом от западных стран помощи в РФ оценили в $100 млрд

Москва оценивает размер помощи, которую западные страны направили Украине, в $100 млрд.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«На сегодня США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти $100 млрд», — заявил он.

Герасимов уточнил, что самый значимый вклад в поставках вооружения вносят США и Великобритания, а также Польша и Румыния.

Он рассказал, что в общей сложности с начала СВО страны Запада передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 боевых бронированных машин, как минимум 800 бронеавтомобилей, около 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств и свыше 5300 ПЗРК. Кроме того, Украина получила от Запада не менее 5 тыс. БПЛА.

По словам начальника Генштаба, линия фронта на Украине к настоящему моменту растянулась на 815 км. Он отметил, что основные усилия российской армии направлены на взятие под контроль всей территории ДНР. «С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована», — заверил Герасимов.

Ранее «Эксперт» писал, что, по словам начальника Генштаба, «несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь киевскому режиму, а также направление в район конфликта наемников Вооруженные силы РФ продолжат плановое проведение специальной военной операции для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим».