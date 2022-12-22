Минимальный размер оплаты труда в Турции в 2023 году вырастет более чем в 1,5 раза

Президент Турции Реджеп Эрдоган в телеобращении к населению страны сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в республике в 2023 году будет увеличен на 55% и составит 8,5 тыс. лир ($455).

В 2022 году МРОТ был повышен на 50,5% с января, затем он вырос еще почти на 30%, отмечает Bloomberg.

Согласно данным турецкого минтруда, свыше трети населения страны официально получают минимальную зарплату.

При этом ожидается, что темпы роста потребительских цен в Турции в 2022 году составят порядка 65% — это максимум за последние 25 лет. По оценке МВФ, речь идет о пятом по величине в мире уровне инфляции в текущем году; в 2023-м году ожидается замедление до 22%. С начала 2022 года лира упала почти на 29% по отношению к доллару США.

Как писал «Эксперт», по мере приближения президентских выборов в Турции, которые должны пройти в июне 2023 года, Реджеп Эрдоган вынужден искать все новые варианты обострения ситуации на внешних и внутренних политических фронтах. Недавно ряд соратников Эрдогана из Партии справедливости и развития заговорили о необходимости перенести президентские выборы на более ранний срок ­— на весну следующего года. Это позволило бы, во-первых, смешать карты политическим оппонентам, а во-вторых, не дать окончательно растаять к июню постоянно уменьшающейся поддержке правящей партии и президента. Слабым местом турецких властей остается экономика — высокая инфляция и девальвация национальной валюты.