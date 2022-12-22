Новости спецоперации: Герасимов рассказал об ожесточенных боях в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе рассказал об ожесточенных боях, которые идут в зоне проведения специальной военной операции (СВО). При этом, по его словам, надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и с самого начала носят ожесточенный характер, передаёт РИА Новости.

Герасимов напомнил, что в результате активных наступательных действий ВС РФ взяли под контроль территорию Луганской Народной Республики, получили с минимальными потерями контроль над городом Мариуполь, установили полный контроль над азовским побережьем и над частью территорию Херсонской и Запорожской областей.

Между тем начальник Генштаба признал, что украинские войска продолжают активное сопротивление, несмотря на значительные потери.

«Происходит это в основном за счёт наращивания помощи со стороны США и их союзников, а также благодаря проведению мобилизационных мероприятий.

Как ранее писал «Эксперт», Герасимов сообщил, что в рамках СВО высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1 300 критически важных объектов Украины. По его словам, это позволило существенно снизить боевой потенциал ВСУ, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки.

