Песков рассказал о содержании послания Путина, переданного Медведевым Си Цзиньпину

Переданное заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым послание Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину касалось международной обстановки.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, послание также затрагивало тему «продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства».

Относительно того, предполагается ли ответ на это послание, Песков уточнил, что он будет «при необходимости», указав, что обмен рабочими посланиями и другими сигналами, «которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов», происходит на постоянной основе.

Также представитель Кремля рассказал, что Путин обсудит с Медведевым поездку зампреда Совбеза в КНР при первой возможности. «Я не знаю точно, были ли уже контакт и доклад по результатам поездки, но у меня нет сомнений, что при первой возможности он произойдет», — заявил Дмитрий Песков, отметив, что взаимодействие президента и зампредседателя Совбеза — «это регулярное абсолютно общение».

Накануне, 21 декабря, Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале кадры со своей встречи с Си Цзиньпином в Пекине. «Обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между компартией Китая и "Единой Россией". Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства во всех сферах, включая, конечно, промышленную кооперацию и многое другое. Обсудили международную ситуацию, включая конфликт на Украине», — рассказал Медведев, подчеркнув, что переговоры были «весьма полезными».