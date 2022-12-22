Помощник находящегося в Донецке Дмитрия Рогозина сообщил о ранении политика

Бывший вице-премьер и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранен в результате обстрела гостиницы в Донецке.

Об этом сообщил его помощник, передает «Интерфакс».

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина. Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar», — сказал он.

Сообщается, что Рогозин получил ранение в спину, его госпитализировали. На данный момент угрозы жизни политика нет. «Травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица», — рассказал помощник Дмитрия Рогозина.

Как сообщает «Звезда», пострадали еще несколько человек, один из них в коме, еще один погиб. Телеканал уточняет, что Рогозин получил осколочное ранение в правую лопатку, осколок застрял в позвонке, он неизвлекаем.