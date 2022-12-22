Сенат утвердил нового посла США в России

В среду Сенат утвердил Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов в Российской Федерации. Президент США Джо Байден рекомендовал ее кандидатуру в конце сентября 2022 г. после того, как бывший посланник Вашингтона Джон Салливан покинул РФ и подтвердил намерение уйти в отставку. В Сенате за Трейси проголосовали практически единогласно: 93 из 100. Она будет первой женщиной-послом США в России. В 1986 г. Трейси получила степень бакалавра советологии в университете Джорджии, с 1987 по 1990 год проживала в Москве, владеет русским языком.
Опыт дипломатической службы
На протяжении многих лет она занимала высокие посты в диппредставительствах США на постсоветском пространстве: Туркменистан, Казахстан, Киргизия. Трейси также занимала аппаратные должности связанные с регионом: была сотрудником секретариата в Бюро по европейским и евроазиатским делам госдепа по вопросам Казахстана и Грузии. С марта 2019 она является послом США в Армении.
Также Линн Трейси служила на разных должностях в посольствах США в Пакистане и Афганистане. В 2008 г. близ г. Пешавара (Пакистан) на ее автомобиль было совершено вооруженное нападение. Трейси удалось выжить, позже она была удостоена награды за героизм.
Не опять, а снова
Нынешнее назначение в Москву не будет первым для Трейси. С 2014 по 2017 гг. она была заместителем посла США в РФ. Она обладает опытом деятельности в период кризиса американо-российских отношений. В течение этого времени она посещала множество городов, объясняя это желанием «понять» страну: «…Россию не понять, оставаясь в Москве…Когда политическая ситуация улучшится, фундаментом отношений послужат человеческие контакты, которые нам удастся сохранить».
Однако посольство Трейси обещает быть не менее сложным, чем при Салливане или Макфоле. Еще до утверждения в Сенате, ее высказывания о необходимости усиления санкционного давления на РФ вызвали критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой: "У меня один вопрос: человек точно едет работать в Москву? Может, ее какой-то ястребиный центр берет на работу или она в НАТО устраивается на вакансию?".
Во время сенатских слушаний будущий посол заявила об основных приоритетах своей деятельности в Москве. Среди них, в частности, защита прав американских граждан, оказавшихся в заключении, а также налаживание стратегического диалога между РФ и США. Последний фактор связан, в первую очередь, с соглашениями о разоружении, разработке альтернативы СНВ-III, срок которого истекает в феврале 2026 г.: «США и Россия как главные ядерные державы имеют большую ответственность, включающую отказ от угроз применения силы и усиление линий коммуникации для сокращения рисков…администрация готова к переговорам по согласованию нового формата на смену СНВ-III…».
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил о своей уверенности в Трэйси и ее способности «противостоять» российским властям. Сенатор республиканец Рэнд Пол назвал назначение Трейси ошибкой. Примечательно, что утверждение нового посла в РФ произошло в один день с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.