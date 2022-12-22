Сенат утвердил нового посла США в России

В среду Сенат утвердил Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов в Российской Федерации. Президент США Джо Байден рекомендовал ее кандидатуру в конце сентября 2022 г. после того, как бывший посланник Вашингтона Джон Салливан покинул РФ и подтвердил намерение уйти в отставку. В Сенате за Трейси проголосовали практически единогласно: 93 из 100. Она будет первой женщиной-послом США в России. В 1986 г. Трейси получила степень бакалавра советологии в университете Джорджии, с 1987 по 1990 год проживала в Москве, владеет русским языком.

Опыт дипломатической службы

На протяжении многих лет она занимала высокие посты в диппредставительствах США на постсоветском пространстве: Туркменистан, Казахстан, Киргизия. Трейси также занимала аппаратные должности связанные с регионом: была сотрудником секретариата в Бюро по европейским и евроазиатским делам госдепа по вопросам Казахстана и Грузии. С марта 2019 она является послом США в Армении.