Поставки сжиженного газа в Европу могут испариться

Урсула фон дер Ляйен наверняка гордится своим очередным творением, направленным против России – ценовым потолком на газ, который в Брюсселе предпочитают называть механизмом регулирования цен на газ. Однако многие экономисты, особенно в самой Европе, видят в этом новом детище Еврокомиссии (ЕК) больше минусов, чем плюсов. Одним из главных они считают то, что этот механизм, призванный помочь Европе бороться с энергетическим кризисом, может привести к обратному эффекту – усилению этого самого кризиса за счет снижения конкурентоспособности европейцев в самой настоящей борьбе за газ с Азией, что приведет к снижению его поставок на континент. Вполне возможна ситуация, когда газ в Европе будет дешевый, относительно, конечно, августовских цен, но его просто не будет.

Ряд европейских стран, включая Германию и Нидерланды, беспокоит потеря объединенной Европой ее главного преимущества в конкурентной борьбе за сжиженный газ (СПГ) с Азией – высоких цен, которые позволили ей получить львиную долю газа в этом году. Немцы согласились подписать соглашение о введении механизма регулирования цен на газ с 15 февраля 2023 года при условии, что ЕК ускорит выдачу разрешения на проекты по возобновляемым источникам энергии.

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Механизм регулирования начинает действовать при достижении цен фьючерсов TTF с поставками в следующем месяце 180 евро (191 доллара) за миллион британских термических единиц (МБТЕ) и их сохранении в течение не менее трех рабочих дней, а также при превышении цены фьючерсов TTF над справочной ценой на СПГ на 35 евро на глобальном рынке тоже в течение трех рабочих дней.

В понедельник, 19 декабря, цена январских контрактов TTF составляла 110 евро за МБТЕ. Кстати, если бы механизм регулировании цен приняли, скажем, в 2021 году и он начал действовать с 1 января 2022 года, то в этом году он работал бы порядка 40 дней, в августе и сентябре, когда были самые высокие цены на газ в текущем году.

Берлину удалось продавить еще одно условие: механизм регулирования будет отключаться, если будет возникать угроза поставкам газа, цены на который он призван регулировать.

Высокие цены на газ в Европе сделали ее предпочтительным местом для экспорта поставщиков СПГ. Особенно, американских. Достаточно сказать, что более 70% экспорта американского сжиженного газа в 2022 году ушло не в Азию, как обычно, а в Европу, потому что продавать «голубое» топливо европейцам было для американцев выгоднее. С введением ценового потолка на газ, каким фактически является механизм регулирования цен на газ, ситуация может измениться: цены на газ в Азии, где продолжают действовать рыночные отношения, станут выше, чем в Европе, и американский СПГ быстро изменит направление и потечет в Азию, потому что там можно будет заработать больше.

В январе-ноябре 2022 г. импорт СПГ Евросоюзом и Великобританией вырос на 65% в годовом выражении, т.е. в сравнении с 11 месяцами 2021 года. Импорт из США, кстати, за этот же промежуток времени вырос на 176%, а из других источников – лишь на 27%. Это к любимому разговору американцев об энергетической независимости Европы, которая сменила зависимость от дешевого трубного российского газа на зависимость от дорогого американского.

Суть происходивших в этом году процессов в том, что импорт Европой СПГ и, особенно, из США рос быстрее, чем его предложение. При этом привлекательность Европы для поставщиков сжиженного газа и, главным образом, из США объясняется не союзническими отношениями и заботой американцев об европейцах, а исключительно коммерческой выгодой и высокими европейскими ценами.

За скобками этих процессов весь год находился из-за локдаунов Китай, если вообще можно говорить о Китае за скобками. Китайские покупатели до прихода зимы редко выходили на спотовый рынок, потому что при невысоком спросе им газа вполне хватало. Отсутствие Пекина и неспособность бедных азиатских стран типа Пакистана и Бангладеш платить за газ столько же, сколько богатая Европа, и дало ей преимущество в конкурентной борьбе за свободный сжиженный газ.

Однако в конце ноября спрос на газ в Азии начал расти за счет, главным образом, неожиданного и резкого ослабления ковидных ограничений в КНР.

Европа сейчас энергично строит плавучие СПГ-платформы для увеличения способности принимать газ (первая немецкая платформа приступила к работе в минувшие выходные), но они могут оказаться невостребованными, если Европа проиграет конкурентную борьбу за газ Азии и если в следующем году сжиженного газа будет приходить на континент значительно меньше, чем в этом.

На прошлой неделе спотовые цены на СПГ в Азии с поставкой в феврале выросли на 1% до 38 долларов за МБТЕ. Китайский энергетический гигант CNOOC, по непроверенной информации, купил 6 грузов СПГ с поставкой в 2023 году.

В Брюсселе скептиков успокаивают и говорят, что понимают все минусы механизма регулирования цен на газ. Еврочиновники обещают выключать механизм, если минусы будут превышать плюсы.