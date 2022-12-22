Профессия предприниматель: как начать в новых реалиях

Когда мир меняется, получать новые компетенции – это не прихоть, а необходимость. Ради уверенности в завтрашнем дне, люди развивают профессиональные навыки и даже меняют сферу деятельности на ту, где зарабатывают больше.

Можно податься в IT, дизайн, маркетинг – это по-прежнему востребованные и хорошо оплачиваемые сегменты. Но есть еще один – всегда актуальный, гибкий, не требующий такого длительного и сложного обучения, как например IT. Это бизнес.

Давайте рассмотрим, почему стоит стать предпринимателем прямо сейчас и как это сделать с минимальными рисками.

Попробуйте бесплатно

Жаль, но пробный запуск бизнеса без вложений сделать невозможно. Зато можно бесплатно «заглянуть» в сообщество предпринимателей, узнать, чем они живут, чем предстоит заниматься и насколько вам это подходит.

Бизнес-курсы, например, Лайк Центр, сейчас адаптировались к новым реалиям и сделали многие экспресс-программы бесплатными. Бесплатно можно поучаствовать в «Концентрате», практикумах по маркетплейсам, выбору ниши, некоторых других онлайн- и офлайн-мероприятиях. Это возможность не только узнать что-то новое, но и пообщаться с действующими предпринимателями, взять на заметку их опыт запуска бизнеса.

Скопируйте у тех, у кого получилось

Вряд ли вы найдете предпринимателя, который просто так поделится своим бизнес-планом, чтобы вы с минимальными усилиями повторили его успех.

Но на курсах встречаются разборы чужих бизнес-практик. В Лайк Центре это вообще один из ключевых блоков обучения. Компания выбирает хорошо воспроизводимые стратегии успешных предпринимателей и включает их в программу, чтобы у каждого новичка была возможность достичь таких же результатов даже без опыта.

Другой вариант скопировать чужую бизнес-модель – это франшиза. У нее есть преимущества в виде меньших рисков, раскрученности бренда и помощи со стороны франчайзера. Взамен вы отдаете ему часть заработанных денег. У франшизы есть свои нюансы, но многие начинают свой путь в бизнесе именно с нее.

Онлайн – проще

Электронная торговля все еще актуальна и продолжает развиваться. Покупательские привычки, которые сформировались в период пандемии, оказались стойкими. Людям уже привычно и удобно покупать онлайн, и вряд ли в будущем это изменится.

Кроме того, онлайн-бизнес – это экономия на содержании помещений и других издержек офлайн-предприятий.

На российском рынке сейчас в абсолютном тренде маркетплейсы: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет. После запрета определенных соцсетей их аудитория стала еще больше. С маркетплейсами нетрудно разобраться, плюс там удобно тестировать спрос на те или иные товары – при грамотной стратегии предприниматель даже не уйдет в убыток. Отличный вариант для начинающих.

Не ждите лучших времен

Запускать бизнес в кризис бывает страшно. Хочется отложить до более подходящих времен, когда все будет спокойно и стабильно. И здесь есть несколько «но»:

Неизвестно, когда наступят эти подходящие времена. Когда закончится кризис, какие у него будут последствия и сколько они продлятся – все это невозможно спрогнозировать. Если вы можете стать предпринимателем сейчас, сделайте это. Когда все наладится, у вас уже будет бизнес и опыт его ведения в непростых условиях.

Сейчас продолжается отток иностранных компаний. Практически все сегменты стали свободнее для новых отечественных бизнесов, в которых заинтересованы не только потребители, но и государство.

Быть предпринимателем всегда актуально. Даже если ваша ниша упадет, вы можете направить активы и опыт в другую.

Бизнес – это риск, который зависит не столько от внешних факторов, сколько от самого предпринимателя. Самый верный инструмент снижения рисков – прочные бизнес-навыки, которые вырабатываются или на курсах, или на собственных ошибках.

Если вы готовы подстраиваться под текущие реалии, узнавать и делать что-то новое, то даже непростое время будет для вас интересным и продуктивным.