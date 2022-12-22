Путин: Россия стремится завершить украинский конфликт

Цель России – не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-подходе после заседания Государственного совета.

«Наша цель – не раскручивать маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться», – цитирует Путина РИА Новости.

Кроме того, президент отметил, что все вооружённые конфликты всегда заканчиваются переговорами.

«И чем быстрее это станет понятнее Киеву, тем лучше», – резюмировал Путин.

Как ранее писал «Эксперт», Путин, выступая 21 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ, заявил, что дезинтеграция России – цель её стратегических противников, им страна кажется «слишком большой».

«У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны, на протяжении веков, – сказал глава государства. – Ничего нового здесь нет».