Путин сообщил об отмене новогоднего приёма в Кремле

Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по молодежной политике сообщил, что в этом текущем году не будет традиционного новогоднего приёма в Кремле.

Глава государства напомнил, что традиционно в конце года происходит встреча на полупраздничном, полурабочем обеде. Однако, по его словам, в этом году «мы этого делать не будем», передаёт РИА Новости.

«Я думаю, вы поймёте всё правильно», – сказал российский лидер.

Кроме того, завершая заседание Госсовета, Путин отметил, что тем не менее хочет всех поблагодарить за работу в течение года и поздравить с наступающим праздником.

Как ранее писал «Эксперт», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что послания главы государства Федеральному собранию в текущем году уже не будет. Представитель Кремля объяснил данное решение особенностями рабочего графика президента.

«До нового года не будет. Географически — это уже следующий год», — сказал Песков, напомнив, что в 2017 году послание президента также переносилось без консультаций с Конституционным судом.

