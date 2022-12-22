«Роснефть» открыла крупное месторождение в Якутии

Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти», открыла крупное нефтегазоконденсатное месторождение на территории Якутии. На баланс госкомиссии по запасам поставлены более 9,5 млрд кубометров газа и более 1,5 млн тонн нефти, сообщили в пресс-службе компании.

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«Кубалахское месторождение расположено в непосредственной близости от Среднеботуобинского месторождения, промышленную разработку которого также ведет "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". Использование сопутствующей инфраструктуры повысит эффективность освоения запасов Кубалахского месторождения», — говорится в пресс-релизе «Роснефти».

В корпорации отметили, что результаты бурения скважины 1П Кубалахская позволили не только открыть новое месторождение, но и определить дальнейший объем геологоразведки. Для изучения территории в данном регионе запланировали пробурить еще четыре поисково-разведочные скважины.

«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет деятельность на 11-ти лицензионных участках на территории Якутии. За три года там были открыты пять месторождений.