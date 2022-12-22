Россия поставила Турции зерно за рубли

Осенью этого года Россия впервые отправила в Турцию зерно за рубли. Рублевый расчет за зерно стал экспериментом, который оказался удачным. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Одна сделка прошла, и расчеты были в рублях. С Турцией. Но пока это скорее эксперимент, нежели правило», — приводит РИА «Новости» слова заместителя председателя правительства, сказанные в эфире НТВ.

Банк России проводит со всеми дружественными государствами работу с целью применения расчета в национальных валютах, добавила Виктория Абрамченко. Она также отметила, что РФ осуществляет поставки продовольственных товаров в 150 стран. В частности, в текущем году было продано за рубеж 21 млн тонн продуктов. Помимо этого, было экспортировано 14,5 млн тонн удобрений.

«То есть, несмотря на наличие санкций, фактически логистической войны с нами, запретов на расчеты, отключение нас от межбанковской системы, торговля продовольствием и минеральными удобрениями продолжается», — сказала вице-премьер, подчеркнув, что Россия преодолевает имеющиеся сложности.



Напомним, что в июне Виктория Абрамченко сообщила, что РФ готова к переходу на расчет в национальных денежных единицах с дружественными государствами.

Между тем, 21 декабря директор второго департамента Министерства иностранных дел Замир Кабулов рассказал, что Россия переходит на расчет в национальных валютах во взаимных торговых отношениях с Индией. Он отметил, что стороны принципиально уходят от использования доллара и евро.

По словам Замира Кабулова, чтобы состоялся полный переход на расчет в национальных валютах, нужно решить вопрос дисбаланса в торговле между Индией и Россией: пока индийские партнеры покупают в РФ в пять раз больше, чем продают ей.