Россия в 2022 году экспортировала более 20 млн т продовольствия и 14,5 млн т удобрений

Несмотря на все санкции и ограничения, Россия в текущем году экспортировала в общей сложности 21 млн тонн продовольствия и 14,5 млн тонн удобрений.

Об этом в эфире НТВ рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Несмотря на наличие санкций, фактически логистической войны с нами, запреты на расчеты, отключение нас от межбанковской системы, торговля продовольствием и минеральными удобрениями продолжается», — заявила вице-премьер.

Она отметила, что в основном Россия экспортирует зерно и растительные масла, однако при этом линейка продовольствия постоянно расширяется. «Например, мы определенные успехи имеем уже в азиатском регионе по поставкам мясной продукции», — уточнила Абрамченко. По ее словам, ключевыми направлениями экспорта для РФ в 2022 году стали Турция и Египет.

Согласно оценке центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, Россия за 10 месяцев текущего года увеличила экспорт продукции АПК в Азию на 14% в стоимостном выражении. Одним из ключевых партнеров России выступает Китай: за указанный период в эту страну отправлено на треть (34%) больше сельскохозяйственных и продовольственных товаров, чем за те же 10 месяцев 2021-го. Рост обеспечен, в первую очередь, продажами рапсового масла, которые увеличились в 2,2 раза. Экспорт российской агропродукции в Индию за 10 месяцев вырос в 2,5 раза; здесь основным движущим фактором стала масложировая отрасль с 300 тыс. тонн подсолнечного и почти 50 тыс. тонн соевого масла.