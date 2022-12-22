Российский МИД предупредил Грецию о последствиях поставок Украине ЗРК С-300

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова предупредила Грецию о последствиях поставок Украине российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

По её словам, это станет, грубейшим нарушением договоренностей между Москвой и Афинами. При этом она подчеркнула, что вся военная техника, направленная Украине, будет отслежена и «рассмотрена в качестве законной цели для поражения.

В этой связи представитель МИД РФ призвала Грецию отказаться от опасных замыслов, заявив, что в противном случае это решение не останется без последствий.

Кроме того, Захарова предупредила Афины, что отсутствие ЗРК С-300 может ослабить обороноспособность Греции в части ПВО.

Как ранее писал «Эксперт», Москва предупредила Вашингтон, что в случае отправки Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями ВС РФ. По словам Захаровой, данное решение будет очередным провокационным шагом США.

