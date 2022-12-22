На этой неделе рынки не слышали «ястребиных» заявлений от ФРС и уже во вторник стали приходить в себя от обвала, начавшегося на фоне подъема ставок мировыми центробанками. Если б не пересмотр Банком Японии политики контроля кривой доходности, то серьезный отскок состоялся бы еще позавчера.
S&P 500: вперед в 2008-й
Для всех трех основных фондовых индексов США вчерашний день оказался лучшим в декабре. Неожиданно хорошая отчетность компаний и экономическая статистика вернули рынку надежды на сезонное ралли в конце года. Но это лишь передышка.
Julia Nikhinson/AP/TASS
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