Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: вперед в 2008-й

Глеб Баранов
22 декабря 2022, 11:00

Для всех трех основных фондовых индексов США вчерашний день оказался лучшим в декабре. Неожиданно хорошая отчетность компаний и экономическая статистика вернули рынку надежды на сезонное ралли в конце года. Но это лишь передышка.

Julia Nikhinson/AP/TASS