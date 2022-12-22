Ставший карабахским премьером Рубен Варданян вышел из гражданства РФ

Президент России Владимир Путин в ответ на прошение предпринимателя Рубена Вардяняна о выходе из гражданства РФ подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Удовлетворить заявления о выходе из гражданства РФ следующих лиц: 1) Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении», - написано в указе.

В сентябре этого года Варданян разместил в интернете видеообращение, в котором заявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Арцах (непризнанную Республику Нагорный Карабах - ред.).

«Я принял решение приехать в Арцах. И не просто приехать, а переехать в Арцах. Я знаю, что многие арцахцы сегодня находятся в очень плохом состоянии — психологическом, эмоциональном», — сказал бизнесмен.

Варданян также ранее сообщил РБК, что намерен отдать свои российские активы в управление партнерам и передать их в семейный фонд.

В ноябре предприниматель стал главой правительства непризнанной республики Нагорный Карабах.

По оценке Forbes, Рубен Варданян обладает состоянием в размере 1 млрд долларов. Он находится на 161 месте в рейтинге самых богатых людей России. Бизнесмен является президентом компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователем Московской школы управления “Сколково» и семейного фонда RVVZ Foundation.