Тимур Бекмамбетов продал российское подразделение своей киностудии Bazelevs

Генпродюсер и коммерческий директор киностудии Bazelevs в России Лала Рустамова и Тимур Асадов выкупили студию у ее основателя, режиссера Тимура Бекмамбетова.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Рустамову. Представитель Бекмамбетова подтвердил информацию, отмечает агентство.

Стоимость сделки не разглашается. Известно, что она не затронула американскую студию Bazelevs. Рустамова и Асадов получат по 50% компании.

Bazelevs была основана Бекмамбетовым в 1994 году. Студия выпустила фильмы «Ночной дозор», «Елки», «Горько!» и их продолжения. Последние две части «Елок» выпускались без участия режиссера. С 2006 года у компании работает представительство в Лос-Анджелесе, которое выпустило, среди прочего, киноленты «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и «Хардкор».

Уточняется, что сделка затронула именно российское ООО «Базелевс», которое юридически не связано со студией в США. При этом Bazelevs в РФ продолжает сотрудничать с Бекмамбетовым как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин».

По словам Рустамовой, сделка носила «коммерческий характер и совершалась на рыночных условиях». «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката "Елок 9" и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав», — сказала она.

Релиз фильма «Ёлки 9» состоялся 1 декабря, фильм возглавил российский кинопрокат и удерживал лидерство две недели, сборы превысили 370 млн руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Bazelevs в РФ. Подчеркивается, что права на русскоязычную библиотеку фильмов производства студии сохраняются у российской структуры. «Американский продакшн, функционирующий как независимая компания, остается у Тимура Бекмамбетова. Обе компании в США и России потенциально ждёт ребрендинг и смена названия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главными рынками для «Базелевса» будут Россия и СНГ; новым направлением будут тюркоязычные страны, в первую очередь, Турция. В России же студия собираетя развивать крупные проекты, способные стать франшизами.

Согласно РСБУ, по итогам 2021 года выручка ООО «Базелевс» составила 239 млн руб., чистая прибыль — 10,8 млн руб.