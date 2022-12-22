ТОП-7 привычек людей, хорошо говорящих по-английски

Чтобы развить разговорный навык, нужно приложить усилия. Мы собрали советы, которые реально работают и помогают натренировать английскую речь.

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1. Чаще слушайте подкасты или радио

Это могут быть как специально обучающие выпуски, так и общеобразовательные, развлекательные, научно-познавательные. Аудирование в таком формате позволяет пополнить словарный запас, перенять интонации и акценты, улучшить произношение. К тому же вы услышите настоящую живую речь с современными идиомами и устойчивыми выражениями.

2. Выбирайте англоязычный YouTube

Это тройное комбо: вы тренируетесь воспринимать речь на слух, отслеживаете интонации и акценты, а при необходимости можете включить субтитры и уточнить непонятные моменты. Особенно рекомендуем обратить внимание на каналы, где носители языка рассказывают о различных тонкостях разговорного английского, советуют правильные фразы или заостряют внимание на типичных ошибках иностранцев.

3. Не обходите стороной англоязычных блогеров

Тексты тоже могут быть полезны, особенно если они написаны в неформальном стиле, содержат идиомы, сленг или особенности наречия той или иной местности. Обращайте внимание, в каком контексте употребляется уже знакомая вам лексика: уверены, вы откроете сотни вариантов использования уже привычных слов и выражений. Да и грамматику сможете подтянуть, научитесь употреблять нужные времена или окончания интуитивно.

4. Смотрите фильмы, сериалы и ТВ в оригинале

На начальных этапах – можно с русскими субтитрами. Только так вы научитесь понимать особенности иностранной речи, специфику акцентов разных стран и регионов. Кроме этого, видео – это возможность погрузиться в языковую среду, познакомиться с традициями и обычаями, особенностями этикета, бытовыми нюансами.

К тому же из-за перевода нередко теряются смыслы отдельных сцен или высказываний, отчего задумка режиссера остается непонятой. Просмотр фильмов и сериалов в оригинале решает эту проблему.

Как быстро выучить английский, рассказываем здесь.

5. Чаще общайтесь на английском

Без языковой практики невозможно добиться успеха. Хорошо, если с вами рядом есть люди, способные поддержать разговор на чужом языке: коллеги, сокурсники, друзья или родные. Если же «англичан» поблизости не нашлось, смело переходите в онлайн – чаты-рулетки, Skype и другие мессенджеры способны заменить личное общение.

6. Учитесь по аудио и видеокурсам

Качественный учебный материал дает новые знания в компактном виде, позволяет погрузиться в языковую среду и отработать произношения на актуальных речевых конструкциях. Планируйте обучение так, как вам удобно: занимайтесь по аудиоурокам во время пробежек или домашних дел, а видеоматериалы просматривайте во время досуга.

7. Поставьте себе цель: каждый день узнавать что-то новое

Повторять пройденный материал по несколько раз, зубрить теорию – скучно. Чтобы не терять навыки, пообещайте себе каждый день следовать одному из вышепреведенных советов.

Не можете сегодня пройти урок – посмотрите англоязычного блогера или выключите русский перевод очередной серии любимого сериала. Каждый день делайте маленький шаг к вашей мечте – и однажды вы сможете заговорить на английском не хуже англичан или американцев.