ЦБ объяснил прирост международных резервов

Международные резервы РФ на 16 декабря 2022 года составили $581,7 млрд, за неделю они увеличились на 0,9% или $5,2 млрд, сообщается на сайте Банка России. Из комментария регулятора следует, что изменения произошли в результате положительной переоценки.

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«Объем международных резервов по состоянию на 16 декабря составил 581,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,2 млрд долларов США, или на 0,9%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в комментарии ЦБ.

На 9 декабря международные резервы РФ оценивались в $576,5 млрд, месяцем ранее, 18 ноября — в $568,8 млрд. Все это время объем резервов менялся в результате финансовых переоценок.

Исторического максимума в $643,2 млрд резервы РФ достигли 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля их объем снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

