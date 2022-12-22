В Кремле сделали заявление по ответу на потолок цен для российской нефти

Ответные меры Москвы на введенные Западом ограничения по ценам на нефть из РФ пока не готовы, их представят сразу по завершении доработки ряда моментов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Представитель Кремля добавил, что ситуация по потолку цен на российский газ пока изучается.

«Эта ситуация по газу анализируется, а по нефти определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они будут завершены, мы документ выпустим», — проинформировал Песков.

В понедельник, 19 декабря, министры энергетики стран Евросоюза согласовали потолок цен на российский газ на уровне €180 за МВт·ч (примерно €1,85 тыс. за тысячу кубометров). Ограничение начнет действовать с 15 февраля.

Ранее, 5 декабря, ЕС ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Тогда же вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. К решению присоединились страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), а также Австралия.

Дмитрий Песков на минувшей неделе заявил, что указ Владимира Путина об ответных мерах на введение Западом ценового потолка на нефть будет подписан в ближайшее время. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, ответ Москвы по ценам на газ будет таким же, как ответ на подобные ограничения, установленные для нефти.