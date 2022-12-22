В Минобороны сообщили об успехах российских военных на четырех направлениях

Министерство обороны сообщило о ходе спецоперации на Украине.

Согласно сводке ведомства, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено до 15 украинских военных; на Красно-Лиманском направлении в ходе огневого налета российской артиллерии поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка (ЛНР) и Терны (ДНР), потери ВСУ на этом направлении за сутки составили более 20 убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, рассказали в ведомстве. За сутки здесь было уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

«На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь Донецкой народной республики», — отмечается в сводке. Сообщается также, что в районах населенных пунктов Сладкое (ДНР) и Левадное (Запорожская область) уничтожены две диверсионные группы ВСУ; всего на этом направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

«В районе населенного пункта Веселое Херсонской области вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы. В районе населенного пункта Птичье Донецкой народной республики уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777. В районах населенных пунктов Артемовск Донецкой народной республики, Гуляйполе Запорожской области и Очаков Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов ВСУ», — указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

В ходе контрбатарейной борьбы в ДНР нанесены два ракетных удара по огневым позициям украинских РСЗО «Град» и «Смерч»; истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, уничтожен один вертолет Ми-8, сообщают в Минобороны РФ.

Также в ведомстве сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения войск ВС РФ в зоне спецоперации. «В ходе заслушивания командиров подразделений Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации», — говорится в сообщении. Министр проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи; пообщался с военнослужащими на передовой и поблагодарил их за образцовое выполнение задач спецоперации.