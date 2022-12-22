В Минске стартовали продажи белорусских ноутбуков, разработанных по поручению Лукашенко

В одном из торговых центров Минска состоялась торжественная церемония старта продаж первых ноутбуков, сделанных в Белоруссии.

Об этом пишет агентство БелТА.

Отмечается, что выход компьютеров на рынок произошел на второй день после начала их массового производства, которое наладило предприятие «Горизонт».

Зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич напомнила, что разработка белорусского ноутбука является поручением президента республики Александра Лукашенко. «Минск поздравляет предприятие "Горизонт" с началом массового производства очередного нового продукта. Это очень важно, это импортозамещение», — сказала чиновница. По ее словам, поручение главы государства выполнено в полном объеме.

Сообщается, что предприятия, как и у руководства города, имеются большие планы по реализации ноутбуков, которые будут поставляться в том числе и на российский рынок.

Ноутбук выходит на рынок в модели H-book MAK4. Как отмечают производители, это современный компьютер, который по качеству и производительности не уступает мировым брендам. Аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессорах Intel Core 11 поколения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил «первый белорусский компьютер» во время открытого урока во Дворце республики в Минске 1 сентября. «Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт», — отметил глава государства.