В России для беспилотников выделят специальные частоты

В России для беспилотников могут выделить отдельный диапазон частот. Эту информацию подтвердили журналистам в Минцифры РФ.

Как пишут «Известия», сейчас беспилотники «делят» частоты 2,4 ГГц с WiFi-роутерами и другими гаджетами, из-за чего при управлении ими создаются помехи. Теперь для беспилотной авиации могут выделить диапазон 1,7–1,8 ГГц, используемый сейчас сетями LTE. По крайней мере, такое предложение содержится в проекте решения Госкомиссии по радиочастотам.

Производители летательных аппаратов и крупнейшие мобильные операторы уже проводят эксперименты в этой сфере. Также в России может быть создана межведомственная рабочая группа, которая и проработает окончательно вопрос о выделении частот.

По данным ТАСС, рабочая группа может быть создана при Госкомиссии по радиочастотам. В рамках группы Минпромторг РФ будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, а Росавиация — отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот.

По данным Росавиации, в России сейчас зарегистрировано более 68 тысяч беспилотников массой менее 30 кг. И, как и во всём мире, этот рынок активно расширяется.