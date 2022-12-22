В США назвали унизительным для Вашингтона визит Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США направлен на «выкачивание денег» из американской экономики вместо усиления мировой стабильности.

По мнению ведущего американского телеканала FOX News Такера Карлсона, это стало «унизительным сценарием» для Вашингтона.

Журналиста при этом также возмутил и внешний видом главы «незалежной», который пришёл на совместное заседание обеих палат конгресса США в армейских штанах и зелёном свитере.

«Но самое печальное, что смыслом визита Зеленского в Вашингтон стало не установление стабильности в мире или «принятие мудрых решений» и не помощь США, – подчеркнул Карлсон, Сутью поездки, по мнению Карлсона, стало заискивание Соединенных Штатов перед украинским лидером и передача ему миллиардов долларов из нашей рассыпающейся экономики».

Кроме того, телеведущий подверг раскритиковал тот факт, что американская сторона позволяет Зеленскому требовать для Украины миллиарды долларов, называя это как инвестициями. В этой связи Карлсон задаётся вопросом: «А какая от этого отдача, смысл, оправдание этому?».

Напомним, Зеленский выступил на совместной сессии обеих палат Конгресса США, в ходе которого он затронул вопрос выделения Вашингтоном новой финансовой помощи Киеву. Также президент Украины встретится с главой Белого дома Джо Байденом.

По словам представителей администрации американского лидера, визит Зеленского в Вашингтон должен стать «сигналом президенту РФ Владимиру Путину о том, что США продолжат поддерживать Украину».