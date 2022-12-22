В Свердловской области откроют современное производство по сжижению природного газа

В Свердловской области в 2023 году планируют запустить современное производство по сжижению природного газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций и развития.

Комплекс будет расположен в Верхней Салде. Экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина» уже одобрил соответствующий проект ООО «Аметист-СПГ». Строительство начнётся во втором квартале 2023 года. А запуск запланирован на конец года.

Как уточняется, одним из учредителей ООО «Аметист-СПГ» является Научно-производственная компания «НТЛ», которая работает в городе Верхняя Салда с 1994 года и специализируется на производстве комплексов по сжижению природного газа, а также систем приема, хранения, регазификации и выдачи СПГ.

Объем инвестиций в этот проект составит 554 миллиона рублей. Предстоит создать 17 новых рабочих мест. Предприятие будет выпускать сжиженный природный газ марки «Б».

Производительность комплекса составит 1,5 тонны в час. Если по годам, то в 2023-м планируют произвести 1000 тонн топлива, в 2024-м — 6000, в 2025-м — 7000, в 2026-м — 11000, а с 2027-го — 12000 тонн.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин ожидает, что реализация этого крупного инвестиционного проекта привлечет в регион автотранспортные компании и коммунальные предприятия Урала, которые специализируются на оптовой и розничной продаже сжиженного природного газа либо потребляют его.

Отметим, что это не первое в Свердловской области предприятие по производству СПГ. В Екатеринбурге почти уже десять лет действует завод компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» мощностью порядка 26000 тонн в год. Поставки выработанного там сжиженного природного газа осуществляются в том числе в Казахстан.