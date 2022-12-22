ВЭБ.РФ предложил разрешить подросткам торговать в «песочнице» на бирже

Подростки 14-18 лет обладают развитыми «цифровыми навыками», поэтому разобраться, как совершать простейшие сделки на бирже, им будет несложно. ВЭБ.РФ выступил с идеей разрешить несовершеннолетним открывать брокерские счета и предложил три варианта их участия в инвестировании. Подробно все предложения и замечания, озвученные на круглом столе «Финансовые инструменты для несовершеннолетних», опубликованы в материале «Эксперта».

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«Рынок уже давно ждет инициативы о разрешении инвестировать подросткам. Я поддерживаю такие предложения. Единственное – надо определить, в каких рамках разрешать подросткам инвестировать: проводить ли эксперимент с ограниченным числом участникам или разрешать вкладывать деньги в акции сразу всем молодым людям, которым исполнилось 14 лет», — отметила руководитель центра законодательных инициативы ВЭБ.РФ Татьяна Медведева.

По словам директора блока рисков ВЭБ.РФ Алексея Семенова, для подростков можно было бы предложить три варианта участия в инвестициях. Одна из идей – создать для них «финансовую песочницу» с зачислением на брокерский счет до 250 тыс. рублей и возможностью ежегодного пополнения. Вывести деньги можно будет только после 18 лет, но при этом не надо будет платить НДФЛ с полученных на бирже доходов.

Другое предложение — дать подросткам все права взрослого инвестора. Зачислять на счет можно будет любую сумму денег, но выводить — только по частям, например, не более 30 тыс. рублей в месяц. При таком подходе льготы для несовершеннолетних предусмотрены не будут.

Третий вариант — разрешить подросткам сделки с ограниченным набором инструментов: акциями, облигациями и биржевыми ПИФами, при этом запретив торговлю на заемные средства.

«Допуск подростков к торгам на бирже позволит расширить пул инвесторов. Данный эксперимент также будет способствовать тому, чтобы подрастающее поколение училось думать о будущем и инвестировать заранее в свою пенсию. Возможность торговать на бирже с раннего возраста научит подростков грамотно распоряжаться своими финансами и не бояться временных потерь», — заключила Медведева.