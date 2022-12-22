Все по-взрослому

Разрешение несовершеннолетним открывать брокерские счета, по мнению представителей ВЭБ.РФ, позволит с самого раннего возраста повышать финансовую грамотность. Подростки смогут пробовать разные финансовые стратегии и получать дополнительный доход.

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Сейчас в стране, по данным Росстата, 6 млн подростков в возрасте от 14 до 17 лет. По оценкам руководителя отдела брокерских услуг Тинькофф Инвестиций Ивана Рыжикова, 1,5 млн подростков каждый год достигают совершеннолетнего возраста – таким образом, в теории все они, имея брокерские счета, будут ежегодно переходить в категорию полноправных взрослых инвесторов, уже имея опыт работы на фондовом рынке.

Кроме того, подчеркивают в ВЭБ.РФ, подростки – одна из самых активных социальных групп. Они обладают развитыми «цифровыми навыками» – умеют работать с большими массивами данных. Поэтому разобраться в том, как совершать простейшие сделки на бирже, им будет несложно.

Сейчас дети младше 14 лет могут совершать только мелкие бытовые сделки. Например, покупать в магазине конфеты. Остальные сделки за детей должны совершать либо родители, либо опекуны. С 14 лет подросток получает право тратить свой заработок и класть деньги на депозит.

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Возможность открывать брокерские счета подростками обсуждается в России уже несколько лет. В 2020 году предлагалось создать «детский ИИС». Правда, торговать с него хотели разрешить не детям, а их родителям. Зато деньги на счете принадлежали бы ребенку. Их можно потратить только на образование и нельзя изъять по долгам родителям. Доход от сделок на таких счетах предлагалось освободить от НДФЛ.

В 2021 году появилось предложение разрешить детям с 12 лет открывать брокерские счета и совершать на бирже сделки. Однако тогда эта инициатива не была поддержана, напоминает руководитель центра законодательных инициативы ВЭБ.РФ Татьяна Медведева. По ее словам, сегодня уже некоторые участники рынка открывают счета для несовершеннолетних. «Например, у многих детей известных родителей есть такие счета», – говорит Медведева.

По ее словам, рынок уже давно ждет инициативы о разрешении инвестировать подросткам. «Я поддерживаю такие предложения. Единственное – надо определить, в каких рамках разрешать подросткам инвестировать: проводить ли эксперимент с ограниченным числом участникам или разрешать вкладывать деньги в акции сразу всем молодым людям, которым исполнилось 14 лет», - говорит Татьяна Медведева.

Теперь ВЭБ.РФ предложил несколько подходов, как можно разрешить подросткам торговать на бирже. По словам директора блока рисков ВЭБ.РФ Алексея Семенова, одна из идей – создать для них «финансовую песочницу». Молодым людям от 14 до 18 лет можно будет зачислять на брокерский счет до 250 тыс. рублей в год с возможностью ежегодного пополнения. Вывести эти деньги можно только при достижении 18 лет. При этом детям дадут дополнительные налоговые льготы – им не надо будет платить НДФЛ с полученных на бирже доходов.

Другое предложение – наоборот, дать подросткам все права взрослого инвестора. На самом деле, некоторые ограничения для них все-таки останутся, но не такие значительные. На брокерский счет, открытый для подростка, можно будет зачислить любую сумму денег. Но вывести оттуда они смогут средства только по частям – например, не более 30 тыс. рублей в месяц. Для того, чтобы вывести большую сумму, нужно получить согласие родителей. Кроме того, при этом подходе несовершеннолетние не получат никаких дополнительных льгот.

В ВЭБ.РФ считают, что вне зависимости от того, какой из подходов реализуют, подросткам надо разрешить сделки с ограниченным набором инструментов. Доступны будут акции, облигации и биржевые паевые инвестиционные фонды на их основе. Планируется запретить торговлю «с плечом» (на заемные средства). Кроме того, перед началом торгов подростки должны обязательно пройти курс обучения, а их родители дать согласие, что их дети станут инвесторами. Родители смогут в любой момент отозвать согласие о совершении ребенком сделок на бирже.

Как рассказала заслуженный юрист России, руководитель Исследовательского центра частного права, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, подростки в возрасте от 14 до 18 лет уже обладают определенной самостоятельностью с точки зрения права - могут без согласия родителей совершать некоторые действия и при этом отвечают по этим сделкам своим имуществом. В то же время в праве принято считать, что в этом возрасте дети еще не обладают достаточной социальной зрелостью, их психика до конца не сформирована. Таким образом, они не могут всесторонне оценивать все возможные риски при принятии каких-то решений.

По словам Михеевой, в Гражданском кодексе сегодня содержатся не вполне удачные формулировки, описывающие частичную дееспособность несовершеннолетних. Так, в нем говорится, что подростки без согласия родителей могут распоряжаться своим заработком, стипендией. Эта норма перешла из предыдущих советских кодексов и была включена в действующий кодекс еще в 1994 году, когда все население пользовалось наличными деньгами.

Однако сейчас, в эпоху безналичных денег, важнее определить порядок распоряжения деньгами, находящимися на счетах. При этом надо иметь в виду, что на счете, открытом на имя несовершеннолетнего, может находиться не только заработок или стипендия, но и иные средства. К тому же термин «распоряжаться» в новых условиях может означать не только «потребить», но и «инвестировать».

Попробовать в «песочнице»

Допуск подростков к торгам на бирже позволит расширить пул инвесторов, говорит Татьяна Медведева.

Более 6 млн подростков в возрасте от 14 до 18 лет - это примерно 4% населения страны. 31% взрослого населения страны обладают открытыми брокерскими счетами. Если такой же процент подростков решит стать инвесторами, то это будет еще 1,9 млн новых счетов. В случае, если средняя сумма зачислений средств на брокерский счет составит 30 тыс. рублей, на фондовый рынок будет привлечено 57 млрд рублей. Сумма не очень большая (всего на конец середину 2022 года у российских граждан на брокерских счетах было 5,4 трлн рублей), но регулярное пополнение счетов и активное инвестирование может стать еще одним источником инвестиционного ресурса для компаний-эмитентов.

Алексей Семенов в свою очередь уточнил, что это будет игра в долгую. Он напомнил, что более 60% открытых сегодня брокерских счетов являются пустыми. Вторая по числу категория счетов – это те, где лежат до 10 тыс. рублей. Так что одна из основных задач инициативы — это повышение уровня финансовой грамотности инвесторов, что напрямую должно повлиять на сокращение количества пустых счетов и увеличение зачисляемых на них средств для активного инвестирования.

Руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно считает, что запрос на инвестирование от подростков есть, прежде всего, в крупных городах – в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани. При этом, подчеркивает Вайно, что прежде чем допускать молодого человека к инвестициям нужно подтверждение его готовности к осознанному инвестированию. Это можно сделать с помощью обучающих программ, после которых молодой человек должен сдать тест. Реализовать это предложение можно через правовой эксперимент, как это делалось с самозанятыми. А затем постепенно снимать некоторые ограничения. «В целом мы положительно оцениваем это предложение. Оно хорошо скажется на повышении финансовой грамотности и росте доходов населения», - резюмировал Вайно.

Директор центра по взаимодействию с федеральными органами власти АСИ Денис Абдрахманов рассказал, что запускать эксперимент по разрешению подросткам открывать брокерские счета можно в рамках регулятивной песочницы. Ее смысл в хеджировании рисков, как это реализуется в различных странах. «Экспериментальный режим допускает, что при реализации предложения на практике будут какие-то риски. Поэтому для его участников предусмотрено страхование и создание финансовой подушки безопасности», - отметил эксперт.

Молодежь ждут на бирже

Со стороны рынка к предложению также есть интерес. Представители брокеров положительно восприняли инициативу разрешить инвестировать подросткам. Руководитель управления по организации сделок на рынке капитала «Тинькофф Инвестиций» Антон Мальков сказал, что уже сегодня ряд родителей открыли на себя брокерские счета, которыми по факту управляют их дети.

«Мы, конечно, не сторонники, чтобы разрешить подросткам все – например, им нельзя давать покупать такие сложные инструменты, как фьючерсы и опционы. Но и излишне гайки не следует закручивать. Например, надо разрешить подросткам выводить деньги с брокерского счета. Они торгуют и должны иметь возможность воспользоваться заработанными деньгами», - отметил эксперт.

По данным некоторых брокеров, в России есть запрос на открытие счетов несовершеннолетними - за полгода только в «Тинькофф» поступило порядка 95 тыс. запросов на открытие брокерских счетов от заявителей младше 18 лет. Похожая ситуация и другого крупного брокера – «Финам». По оценкам руководителя управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса Дмитрия Леснова, «подростковых счетов» у «Финам» примерно 1%.

«Финам» уже сегодня в рамках существующего законодательства разрешает подросткам инвестировать. Некоторые получают счета в наследство, другие сами хотят их открыть. Однако, их деятельность на фондовом рынке пока связана с большими ограничениями. Брокер заключает дополнительные договоры с родителями, просит разрешения органов опеки и попечительства.

Счета открываются только при наличии этих документов. Точных данных, какие суммы инвестируют подростки, нет, но, по предположению Леснова, это несколько десятков тысяч рублей. «Для детей это своеобразный тест-драйв – возможность реализовать свои стратегии», - отметил в комментарии «Эксперту» Леснов. Он добавил, что самые популярные инструменты среди подростков – акции надежных эмитентов, в том числе госкорпораций, и облигации. После прохождения тестирования на получение статуса квалифицированного инвестора подросткам становятся доступны все финансовые инструменты на бирже.

Леснов считает, что на ситуацию на рынке разрешение торговать для подростков не сильно повлияет. Это позволит увеличить число активных инвесторов всего на пару процентов. «Однако важнее то, что этим решением мы заложим фундамент на будущее горизонтом 5-7 лет. Через это время подростки станут взрослыми, у них появятся деньги и у них уже будет опыт инвестирования», – сказал эксперт.

Дети в возрасте 16-17 лет выходят даже на криптовалютный рынок, продолжил руководитель отдела брокерских услуг Тинькофф Инвестиций Иван Рыжиков. «Чем больше будет законодательных ограничений для несовершеннолетних, тем чаще они будут уходить на более рискованные и нерегулируемые рынки», - считает эксперт.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев также поддерживает инициативу разрешить несовершеннолетним открывать брокерские счета. «Лучшего способа повысить финансовую грамотность представить себе трудно», - считает Тимофеев. Он добавил, что можно создать для подростков аналог ИИС. Для таких счетов был бы предоставлен дополнительный налоговый вычет. А можно разрешить открывать подросткам не ИИС, а обычные брокерские счета.

В заключение Татьяна Медведева добавила, что данный эксперимент также будет способствовать тому, чтобы подрастающее поколение училось думать о будущем и инвестировать заранее в свою пенсию. Возможность торговать на бирже с раннего возраста научит подростков грамотно распоряжаться своими финансами и не бояться временных потерь. «Пока это первые предложения. Мы будем их дальше дорабатывать и снова обсуждать с участниками рынка», - заключила эксперт.