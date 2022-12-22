ВТБ купит «Открытие» у Банка России за 340 млрд рублей

Банк России и ВТБ заключили договор о продаже 100% акций ПАО «Открытие». Цена сделки составит 340 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, ВТБ заплатит за акции «Открытия» денежными средствами в размере 233,1 млрд руб., а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106,9 млрд руб.

Уточняется, что сделка должна быть закрыта не позднее 31 декабря текущего года при условии оплаты акций в полном объеме.

По российским стандартам бухгалтерского учета активы «Открытия» на 1 июля 2022 года составили 3 трлн руб., чистая прибыль за 10 месяцев 2021 года — 74,5 млрд руб. В январе — октябре 2022 года банк получил прибыль по РСБУ в размере 28 млрд руб.

Центробанк стал собственником «Открытия» в 2017 году. Организация была санирована по новой схеме, с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора. Банк получил в капитал 456 млрд руб., часть этой суммы регулятор рассчитывал вернуть через продажу акций банка в рынок. Вслед за этим рассматривались разные способы продажи «Открытия», в частности, IPO и продажа стратегическому инвестору. После попадания «Открытия» под блокирующие санкции Запада ЦБ приостановил подготовку к продаже, было решено присоединить «Открытие» к ВТБ.

Летом депутаты Госдумы приняли в законопроект, позволяющий провести сделку по покупке «Открытия» банком ВТБ без торгов, а также без предварительного согласия ЦБ и Федеральной антимонопольной службы.