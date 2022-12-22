Японской иене кто-то зачем-то дал передышку

Японская иена получила внезапную поддержку от Банка Японии. Утром 22 декабря она поднялась выше уровня 132 за доллар, вернувшись к четырехмесячному максимуму 130,56, достигнутому после того, как Банк Японии повысил верхнюю границу допустимого диапазона 10-летних государственных облигаций до 0,5% с 0,25%.

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При этом монетарные власти сохранили базовую процентную ставку на отрицательном уровне (минус 0,1%), который был установлен еще в январе 2016 года. Решение Банка Японии ужесточить монетарную политику было принято раньше, чем ожидалось – это отражает продолжающееся давление центральных банков по всему миру, целью которого является повышение процентных ставок. Неожиданная корректировка контроля кривой доходности привела к повышению базовой доходности 10-летних JGB до 0,49% – самого высокого уровня с 2015 года.

Goldman Sachs заявил, что следующим шагом центрjбанка Японии может стать отказ от политики отрицательных процентных ставок, поскольку в его заявлениях подчеркивается необходимость улучшения функционирования рынка JGB, сообщает Bloomberg. Глава Банка Японии Харухико Курода неоднократно заявлял, что изменение не было повышением ставки, а было направлено на улучшение функциональности рынка облигаций.

На решение Банка Японии закономерно ответила иена. Как передает Reuters, на новостях от ЦБ она выросла более чем на 1%. До объявления о повышении ставки за доллар давали больше 137 иен. После – по состоянию на 13:00 по местному времени (07:00 мск) – курс подскочил почти до 133 иен за доллар.

Министр финансов Шуничи Сузуки заявил, что власти не будут заранее объявлять о планах интервенций для поддержки курса национальной валюты. «Движение иены было довольно сильным и быстрым за последние несколько дней, - сказал он журналистам. – И если мы решим вмешаться, мы сделаем это быстро, без каких-либо остановок.»

Под влиянием крайне низких ставок кредита курс иены по отношению к доллару упал в последние месяцы до самого низкого уровня за последние 30 лет. Изменение монетарной политики Японии подчеркивает растущую обеспокоенность политиков по поводу резких темпов падения иены, что не только вредит потреблению, увеличивая стоимость импортируемого сырья, но и усиливает неопределенность для бизнеса при принятии решений.

Слабость иены, которую когда-то приветствовали как стимулирование экспорта, становится причиной головной боли для японских политиков, потому что уже вредит домашним хозяйствам и розничным торговцам, раздувая и без того растущие цены на импортное топливо и продукты питания.

Аналитики, впрочем, полагают, что предпринятые Банком Японии меры окажут лишь кратковременную поддержку валюте, поскольку Токио, вероятно, будет трудно получить согласие от партнеров по G7 на фактические интервенции по покупке иены.

«Никогда не говори никогда. В последнее время они усиливают жесткую риторику. Но я был бы осторожен в отношении неизбежности их вмешательства. Япония подписала соглашение с G20, и у них есть политика невмешательства», – отметил Роб Карнелл, глава отдела исследований ING в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Я чувствую, что министерство финансов не будет вмешиваться на данном этапе и ограничится устными предупреждениями, – соглашается Такеши Минами, главный экономист Исследовательского института Норинчукин в Токио. – До заседания ФРС по установлению ставок еще неделя. Я не думаю, что министерство будет вмешиваться при текущих уровнях доллар / иена.»

Курода не жесток, а последователен

Глава японского ЦБ Харухико Курода заверяет, что этот шаг не свидетельствует о начале ужесточения, а является продолжением политики банка по контролю за кривой доходности, обращает внимание специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Но трейдеры и спекулянты оценили это действие иначе: на рынке уже сформировалось ожидание, что следующим шагом станет повышение процентной ставки выше 0%. Рынок и вовсе закладывает рост до 0,8%.

Одно из опасений связанных с повышением ставок в Японии, объясняет аналитик, заключается в том, что инвесторы начнут забирать деньги из иностранных активов и возвращать домой. Коме того, такое решение свидетельствует о беспокойстве по поводу более сильного роста инфляции внутри страны и нарастающих рисках рецессии в США в следующем году. Инфляция в Японии сейчас уже находится на самом высоком уровне за последние 40 лет, а иена в октябре падала до тридцатилетнего минимума (151,946 за доллар), в результате чего Банк Японии впервые с 1998 года был вынужден вмешаться, проведя интервенцию на рынке.

Сейчас иена продолжает укрепляться и держится на уровне около 132 за доллар, указывает Вавилов. Если спекулянты начнут тестировать красные линии регулятора, то она может укрепиться до 126 в ближайшее время. Более сильная иена, уверен эксперт, обязательно пойдет на пользу национальным производителям электроэнергии, газораспределителям и нефтеперерабатывающим предприятиям, которые столкнулись с растущими ценами на топливо из-за быстрой девальвации валюты и глобального энергетического кризиса.

Прыгая вокруг доллара

На текущей неделе Банк Японии весьма удивил рынки противоречивым решением, сильно повлиявшим на движение курса иены, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Ведомство Харухико Куроды традиционно отличалось предельной мягкостью, сохраняя годами низкие процентные ставки и стимулирующую денежную политику.

Это было необходимо для ухода от снижения ВВП, которое составило 0,2% в третьем квартале. Причём, инфляция в Японии достаточно невысока – 3,7%, кратно меньше, чем в других развитых странах, что снижает необходимость ужесточения политики. Мягкость регулятора способствует и ослаблению иены для поддержки производства и экспорта.

«Банк Японии неожиданно увеличил предельный таргетируемый уровень доходности гособлигаций с 0,25 до 0,5%, что означает потенциальную возможность повышения привлекательности иены. Не столь значимое, казалось бы, действие, но оно направлено в сторону отхода от мягкости регулятора. Именно этот демарш взбудоражил рынок, – говорит Гойхман. – Но рынок не обратил внимания на другое – противоположное – решение Банка Японии, который увеличил ежемесячный объём покупок облигаций с 7,3 до 9 трлн иен. Это означает, что в хозяйство будет поступать намного больше денег. Фактически – эмиссионных, а это означает, что классическое количественное смягчение усилится. То есть, появился новый явный элемент увеличения мягкости против гипотетического проявления жёсткости.»

Это значит, продолжает эксперт, что есть высокая вероятность: упомянутое движение не получит развития. Доллар сейчас силён своей слабостью, как ни парадоксально. Он слишком сильно упал, чтобы рассчитывать на дальнейшее значимое снижение – это противоречило бы ситуации. А она пока такова: высокие ставки ФРС и их дальнейший рост, уязвимость мировой экономики перед лицом рецессии, геополитические риски – всё это будет увеличивать спрос на доллары как мировую валюту и защитный актив. Будет он, полагает Марк Гойхман, подниматься и к иене. Первые технические цели – на рубежах 134-135.