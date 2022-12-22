Ефимов: объявлен аукцион на комплексное развитие территории на Кусковской улице

Мэрия Москвы объявила аукцион на право заключения договора на редевелопмент участка бывшей промзоны на Кусковской улице в Новогиреево. Победитель торгов инвестирует в комплексное развитие этой территории около 30 млрд рублей, сообщил 22 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Участок, о котором идет речь, расположен путей МЦД, вблизи Северо-Восточной хорды. По оценке властей столицы, он используется неэффективно: здесь расположены складские комплексы и гаражи. Объем инвестиций в редевелопмент территории составит около 30 млрд рублей, отметил вице-мэр Ефимов.

«В феврале следующего года столичные и региональные девелоперы смогут побороться за право реорганизации участка на Кусковской улице, владение 12. Будущий инвестор в течение 6 лет сможет возвести здесь почти 250 тыс. кв. метров недвижимости, включая жилье и общественно-деловые объекты», — сказал Владимир Ефимов.

В том числе, это почти 142 тыс. кв. м жилой недвижимости, включая 6 тыс. кв. м жилья построят по программе реновации. Еще 107 тыс. кв. м займет общественно-деловая застройка: офисы, скалолазный центр, гостиница, магазины и рестораны, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По итогу реализации проекта в районе появится более 3,6 тыс рабочих мест. Заявки на участие принимаются до 6 февраля 2023 года, торги пройдут 13 февраля.

Напомним, программа комплексного развития территорий вовлекает в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли столицы. Она позволит создать более полумиллиона рабочих мест, а общий объем инвестиций оценивается в 7 трлн рублей.

Территория в Новогиреево — уже четвертая площадка, инвестора для которой ищут сейчас на торгах. Ранее город объявил старт заявочной кампании по трем проектам КРТ: №16 «Вагоноремонт», «Красный строитель» и «Алтуфьевское шоссе».