Ефимов: в технополисе «Москва» построен первый корпус инновационного центра электроники

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"», АО «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ) завершил строительство первого корпуса инновационного центра электроники на зеленоградской площадке «МИЭТ». Здесь начнется серийное производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры, сообщил 22 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В новом корпусе разместится современное высокотехнологичное производство полного цикла для серийного выпуска электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры. Предприятия смогут локализовать в нем свои производственные мощности уже в начале 2023 года», — сказал Владимир Ефимов.

В здании площадью более 5 тыс. кв. м оборудуют цеха для экспериментального и опытного производства, которые обеспечат резидентов АО «ЗИТЦ» и разработчиков НИУ МИЭТ экспериментальной производственной базой. На ее основе они смогут оперативнее отрабатывать и быстрее внедрять новые технологические решения.

В рамках второй очереди планируется построить еще один корпус, где АО «ЗИТЦ» совместно с заводом «Протон» будут внедрять системы автоматизации и роботизации производства серийных изделий, добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Так, на новых площадях планируется освоить выпуск печатных плат 5 класса точности, автоматический поверхностный монтаж компонентов, автоматизированную локальную пайку выводных элементов. Здесь же планируется наладить серийное производство СВЧ-электроники с несущими частотами более 40 ГГц.

«Мощный импульс к развитию получит вся территория технополиса, где работают 33 компании отрасли микроэлектроники», — прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. За 9 месяцев текущего года объем их инвестиций в производство удвоился и составил 14,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил он.

Проектом предусмотрено также строительство административного корпуса площадью более 20 тыс. кв. м. В нем планируется вести инжиниринговые работы, а также готовить выпускников университета «МИЭТ». Здесь же разместится центр трансфера технологий и лаборатории для проектной деятельности. Строительство корпуса уже начато, завершить его планируется в октябре 2024 года.

ОЭЗ «Технополис "Москва"» занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Резидентам предоставляются значительные налоговые преференции. Объем инвестиций компаний, открывших здесь свои производства, превышает 87 млрд рублей.