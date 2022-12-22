«Закон о финансовой дискриминации»: Делягин выступил против исламского банкинга

Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении с 1 февраля 2023 года эксперимента по организации партнерского финансирования (исламского банкинга) в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Доктор экономических наук, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал этот закон дискриминационным по религиозному и территориальному признакам и единственный из депутатов проголосовал против его принятия.

Статья по теме: По нормам шариата: в Казани открыли первый офис исламского финансирования

«Я единственный во всей Госдуме проголосовал против закона, позволяющего жителям Башкирии, Дагестана, Татарстана и Чечни получать исламское финансирование под долю в прибыли (как прямо указано в пояснительной записке, из государств Организации исламского сотрудничества), и превращающего всех остальных граждан РФ из не тех регионов или не той религии в людей второго сорта, лишенных возможности финансирования проектов», — написал Делягин в своем Telegram-канале.

При этом экономист признал, что «жить по шариату, действительно, лучше, чем по нынешним российским законам», потому что «ворам отрубают руки вместо повышения по службе, суды вселяют в мошенников ужас, а не рассматриваются ими как свой инструмент». Однако если так дальше пойдет, в России скоро могут появиться «американский банкинг на Чукотке, корейский на Сахалине, японский на Курилах, китайский в Забайкалье, турецкий в Крыму и немецкий в Калининграде», подчеркнул Делягин.

Кроме того, во время прений в Госдуме экономист поднял вопрос согласованности этого законопроекта с регулятором, потому что не смог найти в базе данных заключение Банка России.

«Центральный банк поддержал законопроект. Более того, он активно с нами работал и в значительной степени текст законопроекта согласован с Центробанком. Он будет вести реестр соответствующих организаций, регулировать этот рынок и очевидно, что не мог остаться в стороне при принятии решений», — ответил ему председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

