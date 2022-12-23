Акции дня: трейдеры спешат купить бумаги «Газпром нефти» перед закрытием реестра

Бумаги «Газпром нефти» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 23 декабря. За день акции подорожали на +0,86% до 496,10 рублей за штуку.

Трейдеры покупали бумаги, чтобы не упустить возможность получить дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля на акцию. Закрытие реестра состоится 30 декабря, а последняя возможность купить акции с дивидендами будет в среду, 28 декабря.

Дополнительным фактором стала возможная сделка «Газпром нефти» по покупке доли в совместном предприятии с британско-нидерландской Shell, считают аналитики.

«Стало известно, что суд может разрешить "Газпром нефти" приобрести 50%-ную долю Shell в "Салым Петролеум Девелопмент " (СПД) — совместном предприятии двух компаний с активами в Западной Сибири. В 2021 г. СП добывало 115 тыс. баррелей нефти в сутки. Возможная цена сделки в СМИ не называется, однако мы полагаем, что она окажется относительно привлекательной для "Газпром нефти ", поскольку Shell вынуждена избавиться от своих российских активов из-за европейских санкций. Удвоение доли "Газпром нефти" в добыче СПД увеличит чистую добычу компании примерно на 5–6%, поэтому приобретение может существенно повлиять на профиль добычи и рентабельность компании», - добавили эксперты «БКС Экспресс».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,05% до 2124,02 пунктов. Индекс РТС упал на -0,64% до 963,51 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:37 мск составила 83,82 долларов за баррель (+3,51%). Российская валюта слабела – 70,2 рублей за доллар.